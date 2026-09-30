Yunanistan’dan Doğu Ege’de Kritik Hamle: İsrail Yapımı SPIKE NLOS Sistemleri Ön Hatta Konuşlandırıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ege denizindeki askeri hareketlilik hız kesmezken, Atina yönetiminden stratejik dengeleri etkileyebilecek yeni bir adım geldi. Yunanistan Kara Kuvvetleri, Doğu Ege’deki ada hatlarında caydırıcılığı artırmak amacıyla Tel Aviv’den temin edilen ileri teknoloji silah sistemlerini devreye soktu.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail yapımı ve 32 kilometre menzile sahip SPIKE NLOS (Görüş Hattı Ötesi) tanksavar ve füze sistemleri, Doğu Ege adalarındaki en ön hat üslerine sevk edilerek konuşlandırıldı. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetine sahip bu sistemlerin, bölgedeki savunma mimarisini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Atina’nın bu hamlesinin zamanlaması ve hedefi de dikkat çekti. Konuşlandırılan SPIKE NLOS sistemlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Aydın’ın Söke ilçesindeki komando birliklerinin intikallerine ve olası operasyonel hareketliliğine karşı tasarlanan yeni bir ateş ağına entegre edileceği ifade edildi.

Savunma uzmanları, Doğu Ege adalarının gayriaskeri statüsüne rağmen bu tür stratejik silah sistemlerinin ön hatta yerleştirilmesinin, bölgedeki tansiyonu tırmandırabilecek provokatif bir gelişme olduğunu vurguluyor. Ankara’nın Ege ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatleri doğrultusunda bu adıma nasıl bir karşılık vereceği ise yakından takip ediliyor.