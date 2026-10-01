İran Meclis Başkan Yardımcısı Nikzad’dan ABD’ye “Petrol Hakimiyeti” Suçlaması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, başkent Tahran’da yaptığı değerlendirmelerde, ABD’nin Orta Doğu politikalarını sert bir dille eleştirdi. ABD’nin bölgedeki varlığını “ekonomik bir hegemonya kurma çabası” olarak nitelendiren Nikzad, stratejik su yollarının kontrolünün küresel enerji piyasalarındaki güç dengesini belirlediğine dikkat çekti.

Nikzad, “ABD, Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb gibi kritik geçiş noktalarını kendi denetimi altına alarak dünya petrol akışının yüzde 60’ına hükmetmeyi planlıyor” ifadelerini kullandı. Bu bölgelerin dünya ekonomisi için vazgeçilmez bir arter olduğunu belirten Nikzad, Washington’ın bu rotalar üzerinde kurmaya çalıştığı baskının yalnızca askeri bir strateji değil, aynı zamanda doğrudan ekonomik bir müdahale amacı taşıdığını belirtti.

İranlı yetkili, bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduğunu ve dış müdahalelerin bölgedeki istikrarı bozmaktan başka bir işe yaramadığını ifade etti. Nikzad’ın bu açıklamaları, Tahran yönetiminin bölgedeki deniz güvenliği ve enerji arzı konularındaki kararlı tutumunu vurgularken, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri yapılanmasına yönelik devam eden endişelerini de yansıtıyor.