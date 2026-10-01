Taiz Cephesinde Hareketlilik: Yemen Ordusundan Suudi Tekfirci Güçlere Karşı Yeni İlerleme

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki çatışmaların en uzun süreli ve karmaşık cephelerinden biri olan Taiz vilayetinde askeri hareketlilik yeniden tırmanışa geçti. Sanaa yönetiminden gelen saha raporlarına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birlikler, kentin batı bölgelerinde konuşlu olan ve Suudi Arabistan destekli Islah Partisi ile bağlantılı unsurlara yönelik geniş çaplı bir taarruz başlattı.

Yerel kaynaklar, yürütülen operasyonlar sonucunda stratejik öneme sahip bazı tepe noktalarının ve kritik ikmal hatlarının Sanaa güçlerinin kontrolüne geçtiğini öne sürdü. Yemen ordusu sözcülüğüne yakın kaynaklar, bu hamlenin kentin çevresindeki savunma ve kuşatma dengelerini değiştirmeyi hedeflediğini ve operasyonların planlanan hedefler doğrultusunda ilerlediğini savundu.

Taiz, gerek coğrafi konumu gerekse barındırdığı nüfus yoğunluğu nedeniyle Yemen iç savaşının “merkezi cephesi” olarak kabul ediliyor. Bölgedeki askeri uzmanlar, taraflar arasındaki çatışmaların uzun süredir mevzi savaşı şeklinde sürdüğüne dikkat çekerken, bu son ilerleme girişiminin bölgedeki güç dengelerini yeniden tartışmaya açtığını belirtiyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde karşılıklı topçu atışlarının sürdüğü kaydedilirken, saha hakimiyetini korumak isteyen tarafların takviye birlikler sevk ettiği aktarılıyor. Taiz üzerindeki bu yeni askeri hareketlilik, bölgedeki insani durumun yanı sıra Yemen’in genelindeki ateşkes ve siyasi çözüm arayışları üzerindeki baskıyı da artırıyor.