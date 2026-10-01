İsrail’in E1 Planı Sahada: Batı Şeria İkiye Bölünme ve Doğu Kudüs’ten Koparılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında uzun süredir dondurduğu ancak yeniden yürürlüğe soktuğu “E1 Yerleşim Planı”, sahada geri dönülemez bir coğrafi ve demografik dönüşüm yaratma riski taşıyor. Yaklaşık 12 bin dönümlük stratejik bir araziyi kapsayan proje, Doğu Kudüs ile Batı Şeria’nın en büyük yasa dışı yerleşimlerinden biri olan Ma’ale Adumim arasındaki koridorda binlerce yeni yerleşim birimi ve altyapı tesisinin inşasını öngörüyor.

Uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşları tarafından yakından takip edilen plan, Batı Şeria’nın kuzeyi (Ramallah, Nablus, Cenin) ile güneyi (Beytüllahim, El Halil) arasındaki doğrudan ulaşım ve toprak sürekliliğini kesintiye uğratmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu yerleşim kuşağının tamamlanması halinde Batı Şeria’nın iki ayrı kantona bölüneceğini ve Doğu Kudüs’ün Filistin nüfus havzasından tamamen koparılacağını belirtiyor.

Filistinli yetkililer ve bölgesel analistler, E1 Planı’nın fiiliyata geçirilmesini gelecekte başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması ihtimaline vurulmuş “en ağır stratejik darbe” olarak nitelendiriyor. Projenin aynı zamanda bölgede yaşayan Bedevi toplulukların zorla yerinden edilmesine zemin hazırladığı ifade ediliyor.

Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in daha önce “iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldıracağı” gerekçesiyle sert tepki gösterdiği planın yeniden sahaya sürülmesi, işgal altındaki topraklarda gerilimi tırmandırırken, Tel Aviv yönetiminin sahada oldu-bitti yaratma politikasını hızlandırdığını gösteriyor.