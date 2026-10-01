Güney Geçiş Konseyi Lideri Zübeydi’den Geri Çekilme Talimatı: ‘Kuzeydeki Savaşlara Dahil Olmayın’

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in güney vilayetlerinde etkinliğini sürdüren ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, bölgedeki askeri hareketliliğe ilişkin dikkat çekici bir direktif yayımladı. Zübeydi, konseye bağlı askeri unsurlara ve tabanına hitaben yaptığı açıklamada, güneyin sınırlarını koruma önceliği dışında Yemen genelindeki çatışmalara müdahil olunmaması talimatını verdi.

Zübeydi’nin açıklaması; Taiz, Marib ve diğer kuzey hatlarında Sanaa hükümetine bağlı ordu birlikleri ile Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri arasındaki çatışmaların yeniden tırmandığı bir döneme denk geldi. GGK kaynakları, güney güçlerinin bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı güvence altına alınmadan, Suudi destekli hükümet veya Islah Partisi gibi diğer aktörlerin çıkarları doğrultusunda savaşa sürülmesine karşı çıktıklarını vurguluyor.

Bölgesel analistler, Zübeydi’nin bu hamlesini Yemen karşıtı cephe içerisindeki Suudi Arabistan ve BAE eksenli görüş ayrılıklarının sahaya yansıması olarak yorumluyor. Riyad destekli hükümetin Ensarullah güçlerine karşı “topyekün seferberlik” çağrıları yaptığı bir süreçte gelen bu karar, koalisyon saflarındaki iç bölünmeyi derinleştiriyor.

GGK liderliğinin aldığı bu çekimser tutum, özellikle Taiz ve Babu’l-Mendeb hattında dengelerin değiştiği bir atmosferde, güneydeki askeri birliklerin yalnızca kendi kontrol alanlarını tahkim etmeye odaklanacağını gösteriyor. Kararın, Aden ve çevre vilayetlerdeki kırılgan güç dengelerini nasıl etkileyeceği ise yakından izleniyor.