Suudi Arabistan’dan Taiz’de Islah Tasfiyesi: Güneybatı Kırsalındaki Komuta Kademesi Değiştirildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in stratejik Taiz vilayetinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Islah Partisi arasındaki askeri çekişme yeni bir boyuta taşındı. Riyad yönetimi ve Başkanlık Liderlik Konseyi (PLC), Islah Partisi’ne bağlı tugayların Taiz’in güneybatı kırsalı ve kritik ikmal hatlarındaki hakimiyetini sınırlandırmak üzere kapsamlı bir yeniden yapılanma kararı aldı.

Yerel kaynaklar ve askeri raporlara göre; Suudi Arabistan destekli yeni askeri planlama çerçevesinde, Islah Partisi çizgisine muhalif duruşuyla bilinen Tümgeneral Yusuf eş-Şaraci, Taiz ve komşu Tor el-Baha eksenlerinin sevk ve idaresinden sorumlu ana komutanlığa getirildi. Bu adım, Islah’a bağlı 35. Zırhlı Tugay ve kırsaldaki diğer yerel milis unsurlarının bağımsız hareket alanını daraltarak Riyad destekli “Vatan Kalkanı” (Dara el-Vatan) güçlerinin denetimini artırmayı hedefliyor.

Gelişmelerin ardından Islah Partisi komuta kademesi ile Suudi yetkililer arasında gerilimin tırmandığı ve Riyad’ın atadığı arabulucu heyetlerin Taiz’deki devir-teslim süreçlerinde ciddi dirençle karşılaştığı aktarıldı. Islah cephesinin ise resmi ordu yapısından ziyade “Halk Direnişi” adı altındaki yerel unsurları harekete geçirerek sahada mevzi kaybetmemeye çalıştığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan’ın Taiz kırsalındaki komuta kademesini doğrudan kendine bağlı isimlerle tahkim etme hamlesini; hem Islah Partisi’nin bölgedeki tek taraflı askeri kontrolünü tasfiye etme hem de Sanaa hükümetine (Ensarullah) karşı güney cephesinde daha merkezi ve kontrol edilebilir bir savunma hattı kurma stratejisi olarak değerlendiriyor.