Devrim Muhafızları’ndan Irak Mesajı: “ABD’nin Çekilmesi Bağımsızlık Direnişinin Bir Zaferidir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları, bölgedeki jeopolitik dengeleri sarsan ABD’nin Irak’tan çekilme sürecine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. DMO Halkla İlişkiler Birimi imzasıyla yayımlanan bildiride, Washington yönetiminin Irak’taki askeri faaliyetlerine son verme kararının, Irak halkının ve siyasi aktörlerinin yıllardır sürdürdüğü “işgale karşı duruş ve bağımsızlık arayışı”nın bir meyvesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Irak’ın bugün kazandığı egemenlik alanı, dış müdahalelere ve hegemonik baskılara karşı gösterilen stratejik direnişin tarihi bir kazanımıdır” ifadelerine yer verildi. Devrim Muhafızları, ABD’nin Irak’tan çekilmesini, bölgedeki “Direniş Ekseni” için stratejik bir dönüm noktası olarak tanımlarken, bu durumun komşu ülkeler ve bölge genelindeki güvenlik mimarisini kökten değiştireceğini savundu.

Tahran yönetimi, Irak’ın ulusal egemenliğini tam anlamıyla tesis etme yolunda attığı bu adımı desteklediğini belirterek, yabancı askeri varlığın sona ermesinin bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini ve güvenliği artıracağını öne sürdü. DMO yetkilileri, bu gelişmenin diğer bölgesel aktörler için de bir emsal teşkil ettiğini belirterek, bölgesel sorunların yalnızca bölge ülkelerinin iradesiyle çözülmesi gerektiği mesajını yineledi.