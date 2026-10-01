Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamanei: “İslam Toplumuna Geçişin Anahtarı Namazın İkamesidir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney, düzenlenen Namaz Toplantısı’na gönderdiği özel mesajla, namazın toplumsal ve siyasi süreçlerdeki stratejik rolüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Namazın ilahi vahyin bir simgesi ve dinin direği olduğunu belirten Hamaney, namazın ikamesinin insanın hem iç dünyasındaki manevi mücadelesinde hem de toplumsal fetihlerde belirleyici bir güce sahip olduğunu ifade etti.

Hamaney, mesajında namazın siyasi boyutuna vurgu yaparak, Hac Suresi’ndeki ilahi vaatlere atıfta bulundu. Namazı “salihler hükümetinin ilk meyvesi” olarak tanımlayan Hamaney, “İslam Devrimi aşamasından İslam toplumu aşamasına geçiş, namazın ikamesi ve yaygınlaşmasıyla mümkündür. İslam medeniyetine ulaşma hedefi, ancak bu temel üzerine kurulabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

İran halkının bugün ulaştığı imkân ve kudret seviyesinin, namazın ikamesi sorumluluğunu daha da artırdığını belirten Hamaney, bu görevin yalnızca devlet kurumlarına değil, toplumun her bir ferdine ait olduğunu belirtti. Özellikle genç nesille irtibatı olan kesimlerin “iki kat sorumluluğu” olduğunu hatırlatan Hamaney, camilerin, okulların, üniversitelerin ve medya kuruluşlarının namazın toplumsal hayatta kurumsallaşması için seferber olması gerektiğini vurguladı.

Mesajın sonunda, cemaat ve cuma imamlarının rolüne dikkat çeken Hamaney, bu mekanların halkın sığınağı ve dertlerinin çözüm merkezi olması gerektiğini belirterek, namazın toplumsal barış ve huzur pınarı olarak güçlendirilmesi çağrısını yineledi.