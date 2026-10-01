Devrim Muhafızları’ndan Zahedan’da Nokta Operasyonu: Terör Ekibi İmha Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Zahedan merkezli aktarılan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları (DMO) Kara Kuvvetleri’ne bağlı Kudüs Karargâhı Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgedeki bir terör hücresine yönelik başarılı bir müdahale gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun detaylarına dair önemli noktalara vurgu yapıldı. Bölge güvenliğini doğrudan tehdit eden ve bir terör operasyonu planladığı istihbarat birimlerince tespit edilen grubun, uzun süredir sürdürülen titiz teknik takip çalışmaları neticesinde takibe alındığı ifade edildi. Karargâh yetkilileri, operasyonun başarısında “hassas istihbarat hakimiyeti” ile yerel halktan gelen ihbarların koordineli bir şekilde değerlendirilmesinin kilit rol oynadığını kaydetti.

Söz konusu grubun eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilmesiyle, planlanan saldırının henüz gerçekleşmeden engellendiği belirtildi. Güvenlik birimleri, bölgedeki istikrarın korunması konusunda kararlı olduklarını yineleyerek, halkın güvenlik birimleriyle kurduğu iş birliğinin operasyonel başarı için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı.