Akaryakıtta “Eşel Mobil” Devri Bitti: Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Kademeli Fiyat Artışı Başlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Türkiye’de akaryakıt piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Küresel piyasalardaki oynaklık ve döviz kurlarındaki hareketliliğin pompaya yansımasını sınırlamak için devreye alınan ve uzun süredir uygulanan “eşel mobil” sistemi, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı. Hükümet, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla benzin ve LPG için yeni bir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesini hayata geçirdi.

Ekonomik yönetimin aldığı karara göre, piyasa koşullarında gerçekleşmesi muhtemel olan ve akaryakıt sektöründe “tarihin en büyük zammı” olarak nitelendirilen 12,48 TL’lik devasa fiyat artışının pompa fiyatlarına doğrudan yansıması engellendi. Bu büyük artışın tüketici üzerindeki olumsuz etkisini minimize etmek adına, fiyat ayarlamalarının kademeli bir takvime bağlanmasına karar verildi.

Yeni düzenleme kapsamında benzinde yaklaşık 4,15 TL, LPG grubunda ise yaklaşık 1,48 TL’lik bir fiyat artışının gerçekleşmesi bekleniyor. Hükümet, vergisel düzenlemenin getirdiği yükün ani bir şok yaratmaması amacıyla, benzin grubundaki vergi artışını Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde üç aya yaydı. Böylece piyasa dengeleri korunurken, enflasyon üzerindeki etkinin de kontrol altında tutulması hedefleniyor.