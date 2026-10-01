BAE’nin Enerji Devi ADNOC’un Gaz Tesislerinde Yangın: Uydu Görüntüleri “Kritik” Bölgeyi İşaret Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Arap Emirlikleri’nin enerji sektöründeki en önemli operasyonel merkezlerinden biri olan ADNOC tesislerinde meydana gelen yangın, bölgesel enerji piyasalarında dikkatleri üzerine çekti. Uydu izleme sistemlerine yansıyan görüntüler, gaz işleme operasyonlarının yürütüldüğü tesiste olağan dışı bir hareketliliğin ve kontrol altına alınmaya çalışılan geniş çaplı bir yangının olduğunu doğruluyor.

Olayın çıkış anına dair uydu verileri, tesisin spesifik bölümlerinde yoğun ısıl hareketlilik olduğunu gösterirken, Abu Dabi yönetimi veya ADNOC yetkililerinden henüz olayın sebebi, can kaybı veya hasarın boyutu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Tesiste acil durum protokollerinin devreye alınıp alınmadığı ve yangının üretim kapasitesini ne ölçüde etkilediği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Uzmanlar, ADNOC’un BAE’nin toplam enerji ihracatı ve iç tüketimi açısından oynadığı merkezi role dikkat çekerek, bu tür tesislerdeki herhangi bir aksaklığın küresel enerji arz zinciri üzerinde ani etkiler yaratabileceğine işaret ediyor. Tesise yönelik bir saldırı ihtimali veya teknik bir arıza olup olmadığına dair henüz net bir bulgu paylaşılmazken, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığına dair iddialar öne çıkıyor.