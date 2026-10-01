Gazze’de Soykırım Sürüyor: İsrail Saldırıları Bahanesiyle 8 Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Filistin topraklarının Gazze Şeridi’nde yaşanan insani kriz, İsrail’in devam eden saldırılarıyla her geçen gün derinleşiyor. Bölgede sözde bir ateşkes anlaşmasının yürürlükte olmasına rağmen, İsrail güçlerinin Gazze halkına yönelik acımasızlığı dinmek bilmiyor. Son 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen hava ve kara saldırılarında 8 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, can kaybı sayısının hızla arttığı bildirildi.

10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ve bölgeye barış getirmesi umulan ateşkes anlaşması, İsrail tarafından defalarca ihlal edildi. Anlaşmanın imzalanmasından bu yana geçen sürede, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 1439 kişiye ulaştı. Bu saldırılarda yaralananların sayısı ise 5052 kişiye çıkarak, bölgedeki insani durumun vahametini gözler önüne serdi.

Gazze’deki sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları, uluslararası toplumun İsrail’in saldırılarına karşı sessizliğini ve etkisizliğini sert bir dille eleştiriyor. Bölgede yaşananların bir “soykırım” olarak nitelendirildiği açıklamalar yapılırken, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumların acil müdahalede bulunması çağrıları yineleniyor. Ancak bu çağrılar, İsrail’in saldırgan tutumu karşısında henüz somut bir sonuç vermiş değil.

Sürekli devam eden saldırılar, Gazze’deki yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Temel altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü bölgede, sağlık hizmetleri yetersiz kalırken, halkın temel ihtiyaçlara erişimi de giderek zorlaşıyor. Ateşkesin sadece kağıt üzerinde kaldığı Gazze’de, Filistin halkı gelecek bombardıman tehdidi altında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.