Kiev’de Ulaşım Krizi: Rus İHA Saldırısı Güney Köprüsü’nü Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ukrayna’nın başkenti Kiev’in hayati ulaşım ağını felç eden bir saldırı gerçekleştirildi. Rus ordusuna bağlı İnsansız Hava Araçlarının (İHA) hedef aldığı Güney Köprüsü, saldırıyla sarsıldı. Kentin trafik dengesini doğrudanprüileyen köprüde geçişler, başkentin yöneticisi Vitali Kliçko’nun duyurusuyla durduruldu.

Ukrayna başkenti Kiev’i ikiye bölen Dinyeper Nehri üzerinde yer alan ve şehrin en kritik ulaşım hatlarından biri olarak bilinen Güney Köprüsü, Rus ordusunun İHA saldırısına maruz kaldı. Saldırı, başkentin Avrupa kıtasındaki en önemli bağlantı noktalarından biri üzerinden geçen demiryolu ve kara ulaşımını etkileyecek boyutta hasara yol açtı.

Kliçko: “Geçişler Durduruldu”

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, saldırının ardından ilk açıklamasında köprü üzerindeki tüm geçişlerin durdurulduğunu duyurdu. Kliçko’nun açıklaması, kentteki ulaşım ağının felç olduğu yönündeki endişeleri artırdı. Kent genelinde acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, hasar tespit çalışmaları sürerken yetkililerin bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı belirtiliyor.

Stratejik Hedef: Kiev’in Ulaşım Omurgası

Güney Köprüsü, sadece kent içi trafiği değil, Kiev üzerinden geçen demiryolu hatlarını ve şehrin güneye doğru açılan ana arterini de taşıyor. Uzmanlar, Rusya’nın bu tür kritik altyapı hedeflerini öncelikli hedef haline getirdiğine dikkat çekerek, altyapı saldırılarıyla Ukrayna’nın savaş ekonomisinin ve askeri lojistik kapasitesinin zayıflatılmaya çalışıldığını değerlendiriyor.

Rusya’dan Açıklama Yok

Saldırıya ilişkin Rusya tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının boyutu, olası can kaybı ve köprüyün ne zaman yeniden açılacağına dair sorulara yanıt bekleniyor. Kiev yönetimi, kentteki hava savunma sistemlerinin bir bölümünün saldırı sırasında devrede olmadığına dair iddiaların ardından, kent savunması ve kritik altyapının korunmasına yönelik planları yeniden gözden geçiriyor.