UNICEF: Lübnan’da İsrail Saldırıları Sonucu Mart Ayından Beri 261 Çocuk Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler’in çocuk hakları kuruluşu UNICEF, İsrail’in Lübnan sınırında Mart ayından bu yana devam eden askeri operasyonlarının çocuk nüfusu üzerindeki yıkıcı etkisine dair endişe verici bir açıklama yaptı. UNICEF tarafından yayımlanan son rapora göre, çatışmaların başladığı günden bu yana Lübnan’da en az 261 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Çocuklar En Büyük Bedeli Ödüyor

Raporda, İsrail saldırılarının doğrudan veya dolaylı etkileri sonucu hayatını kaybeden çocukların sayısının altı çizildi. UNICEF, saldırıların okulları, hastaneleri ve yerleşim yerlerini hedef aldığını, bu durumun çocukların temel yaşam haklarını gasp ettiğini vurguladı. Çocukların savaşın en kırılgan kurbanları olduğuna dikkat çekilerek, uluslararası toplumun acil önlem alması gerektiği ifade edildi.

Acil Ateşkes ve Koruma Çağrısı

UNICEF Lübnan Temsilcisi, yaptığı açıklamada “Çocukların korunması her koşulda öncelikli olmalıdır. Mart ayından bu yana Lübnan’da kaybettiğimiz her çocuk, insanlığın ortak vicdanında derin bir yara açmaktadır. Sivillerin ve özellikle çocukların korunması için derhal ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmalıdır,” dedi. Kurum, bölgedeki tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka uymaya ve çocuklara yönelik her türlü şiddetten kaçınmaya davet etti.

Okullar ve Sağlık Kuruluşları Risk Altında

Saldırılar sadece can kaybıyla sınırlı kalmayıp, Lübnan’daki eğitim ve sağlık altyapısını da tehdit ediyor. UNICEF, okulların ve sağlık kuruluşlarının saldırılardan korunması gereken güvenli alanlar olduğunu hatırlatarak, bu kurumların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Raporda ayrıca, saldırıların çocukların psikolojik sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkilerine de dikkat çekilerek, travma sonrası destek programlarının yetersizliğine vurgu yapıldı.