Fransa’da Lise Öğrenci Eylemleri Ülke Geneline Yayıldı: Eğitim Sistemine Karşı Geniş Çaplı Boykot

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Fransa genelinde eğitim sistemindeki kronik sorunlara karşı lise öğrencilerinin başlattığı protesto dalgası, haftanın ortasına girilirken ülkenin en sıcak gündem maddesi haline geldi. İki gün önce yerel nitelikte başlayan ve kalabalıklaşarak yayılan eylemler, bugün başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Bordeaux ve Toulouse gibi büyük şehirlerde geniş katılımlı gösterilere ev sahipliği yaptı.

“Yetersiz Koşullar ve Bütçe Kısıtlamaları Kabul Edilemez”

Öğrenci sendikaları veinisiyatiflerin öncülüğünde düzenlenen eylemlerde, sınıfların aşırı kalabalık olması, okullardaki altyapı eksiklikleri, bütçe kesintileri ve öğretmen açığı gibi temel problemler sert bir dille eleştiriliyor. Kış mevsimine yaklaşılırken bazı okullarda ısınma sorunlarının yaşandığını belirten öğrenciler, “Geleceğimizden ödün vermeyeceğiz” sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalışıyor. Birçok lisede barikatlar kurularak dersler boykot edilirken, eğitim kalitesinin düşmesine karşı radikal adımlar atılması talep ediliyor.

Hükümetten Güvenlik ve Diyalog Mesajı

Eylemlerin ülke geneline yayılması ve kitlesel bir nitelik kazanması üzerine Fransa Eğitim Bakanlığı’ndan henüz resmi ve kapsamlı bir kriz açıklaması gelmezken, yerel valilikler ve okul yönetimleri güvenlik önlemlerini artırdı. Bazı bölgelerde polis ile eylemciler arasında kısa süreli gerginlikler yaşandığı, ancak gösterilerin büyük ölçüde barışçıl bir çizgide ilerlediği bildirildi.

Eylemler Büyüme Eğiliminde

Öğrenci federasyonları, hükümet somut ve tatmin edici adımlar atana kadar boykotların ve sokak eylemlerinin devam edeceğini duyurdu. Uzmanlar, hükümetin bütçe ve reform tartışmalarında öğrencilerle öğretmen sendikalarının ortak baskısıyla karşı karşıya kaldığını ve sosyal patlama riskine karşı acil bir diyalog süreci başlatmak zorunda kalabileceğini değerlendiriyor.