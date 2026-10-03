Irak Başbakanı: Topraklarımız komşulara saldırı için kullanılmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak Başbakanı yaptığı açıklamada, Irak topraklarının ve hava sahasının komşu ülkelerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem için kullanılmasını engellemeye bağlı olduklarını vurguladı.

Habere göre Irak Başbakanı Ali el-Zeydi ayrıca, Haşdü’ş-Şabi güçlerinin Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın komutası altında olmasını öngören bir yasanın çıkarılması için çalışacaklarını söyledi.

El-Zeydi, devletin kontrolü dışındaki silahlar meselesinin 1 Ekim’den itibaren ciddi biçimde ele alınmaya başlanacağını savundu.

Başbakan, devlet kontrolü dışındaki silahlara ilişkin olarak en geç 30 Haziran 2027’ye kadar bir takvim öngören yol haritasından söz etti. El-Zeydi, savaş ve barış kararının resmi makamların yasal hakkı olduğunu, buna aykırı her türlü askeri eylemin yasaklanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Irak Başbakanı ayrıca isim vermeden, Irak topraklarında bulunan tüm Iraklı olmayan silahlı grupların silahsızlandırılması için çalışacaklarını ifade etti.