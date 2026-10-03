Devrim Muhafızları: ABD’nin Irak’tan çıkarılması, Batı Asya’dan çıkarılmasının habercisi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin Irak’tan çıkarılması vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklama, “Bismillahirrahmanirrahim” ve Saffat Suresi’nden “Andolsun, sözümüz kullarımızdan gönderilen peygamberler için önceden geçmiştir; şüphesiz onlar mutlaka galip geleceklerdir” mealindeki ayetle başladı.

Devrim Muhafızları, Irak ve Batı Asya’daki İslami direniş cephesinin şehitlerini, özellikle Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis ile ABD’ye karşı iki on yıllık mücadelede şehit olan tüm mücahitleri andı. Açıklamada bu “tarihi zafer”, Irak halkına, birleşik İslami direniş cephesine ve İslam dünyasının devrimci mücahitlerine tebrik edildi.

Açıklamada, ABD’nin Irak’tan çıkarılmasının Irak halkının bağımsızlık konusundaki kararlılığının sonucu olduğu belirtildi. Irak halkının tarihi direnişiyle ulusal iradenin, egemen güçlerin yayılmacılığına karşı en üstün silah olduğunu kanıtladığı belirtildi. Irak’ın onurlu anti-emperyalist direniş iradesinin ABD işgaline karşı üstün gelmesinin, bölge halklarının özgürlük tarihinde altın bir sayfa olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre ABD işgalcilerinin çıkarılması, “kahraman Irak’ın kararlı iradesinin terörist ve savaş yanlısı ABD rejimine ve Beyaz Saray’ın akılsız yöneticilerine dayatılması” anlamına geliyor. Metinde, her zaman güç dilini kullanan ABD’nin, iki on yıl boyunca işgal ettiği topraklardan geri çekilmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Devrim Muhafızları açıklamasında, “Amerika gitti; ne müzakereyle ne de lütufla; ayağa kalkan bir milletin gayreti, canını veren mücahitlerin kanı ve asla kırılmayan direniş iradesiyle gitti” ifadelerine yer verdi. Irak’ın artık yirmi yıllık işgalin yıkıntıları üzerinde onurlu ve özgür biçimde durduğu ve bağımsızlığın şafağını izlediği belirtildi.

Açıklamada, bu “mübarek ve tarihi” olayın Irak şehitlerinin, özellikle Ebu Mehdi el-Mühendis’in kanının hesabının sorulmasında ilk adım olduğu; Allah’ın lütfuyla bu kanın intikamının ABD’nin bölgeden tamamen çıkarılmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

ABD’nin bölgeden çıkması ve güvenliğin yönetimini bölge halklarına bırakması gerektiği savunulan açıklamada, yirmi yıllık işgal deneyiminin ABD varlığının güvenlik getirmediğini, aksine Batı Asya’da güvensizlik, terörizm ve istikrarsızlığın kaynağı olduğunu gösterdiği ifade edildi. ABD’nin yirmi yıllık askeri müdahalenin ardından kendi itirafına göre yaklaşık 5 bin ölü ve 4 trilyon dolar maliyetle, Irak halkının nefretinin zirvesinde çıkarıldığı belirtildi. Bu rakamların ABD’nin ağır ve utanç verici yenilgisini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD güçlerinin Irak’tan çıkışının direniş ekseni için büyük ve tarihi bir kazanım olduğu vurgulandı. Irak halkının bu “kutsal hareketi” sürdürerek ABD’nin ülke ekonomisine ve petrolüne müdahalesini de sona erdireceği, ulusal birlik ve iradeyle aydınlık bir gelecek inşa edeceği ifade edildi. ABD’nin hiçbir zaman güvenilir bir dayanak olmadığı ve olmayacağı; sahadaki gerçeklerin ABD’nin gideceğini, ülkeleri inşa etmesi gerekenlerin milletler olduğunu gösterdiği belirtildi.

IRGC, “ABD’nin Irak’tan çıkarılmasının, onların tüm Batı Asya’dan ve İslam ümmetinin coğrafyasından çıkarılmasının habercisi olduğunu” belirtildi. Bu “büyük zaferin” Irak’ın ulusal iradesinin, direniş akımlarının mücadelesinin, halk desteğinin ve Irak hükümetinin etkili adımlarının ürünü olduğu kaydedildi.

Açıklamanın sonunda IRGC, Irak hükümeti, halkı ve direniş güçlerinin ABD ve düşmanlarının bu kutsal topraklarda yeniden güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmaya yönelik olası komplo ve fitnelerine karşı uyanık olması gerektiğini vurguladı. İran milletinin evlatları olarak, bölgedeki hak arayan ve zulme karşı çıkan milletlerin yanında durmaya devam edeceğini; Batı Asya’yı ABD işgalcilerinin kalıntılarından ve “çocuk katili, ırkçı Siyonist rejim”den temizlemek için mücadele edeceğini ve Kudüs tamamen özgürleşene kadar durmayacağını bildirdi.

Açıklama, Nisa Suresi’nden “Allah, kâfirlere müminlerin aleyhine hiçbir yol vermeyecektir” mealindeki ayetle sona erdi.