Gazze'de trajedik tablo: 3 yıl önce şehit oldular, bugün defnedildiler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin medyası, katil İsrail’in üç yıl önce Gazze kentinin Yermuk bölgesindeki Et-Tac Kulesi ile çevresindeki mahallelere düzenlediği hava saldırısında şehit olan 105 kişinin cenaze töreninden görüntüler yayımladı.

Kaynağa göre, Ekim 2023’te gerçekleştirilen bu saldırıda 300’den fazla Filistinli şehit oldu. Şehitlerin 47’si çocuk, 32’si kadındı.

Gazze’nin Yermuk bölgesi üç yıl önce ABD yapımı 20 ağır GBU-31 bombasıyla hedef alındı. Saldırı sonucunda tüm yerleşim alanı tamamen yıkılarak yerle bir edildi ve 500’den fazla sivil enkaz altında kaldı.