Yemen Silahlı Kuvvetleri Sana-Taiz yolunu ele geçirdi: Taiz’de kurtarma operasyonu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tasnim muhabirinin Sanaa’dan bildirdiğine göre, Ensarullah savaşçıları Sanaa-Taiz ulaşım yolunu ele geçirdi.

Böylece Suudi yanlısı paralı askerlerin en önemli lojistik güzergâhı kesildi ve Taiz kenti Yemen silahlı kuvvetlerinin kontrolüne girmek üzere.

Dün bu yana Yemen ordusu ve Ensarullah güçleri, Taiz vilayeti ve kentinin birçok noktasında kurtarma operasyonları başlatmıştı. Taiz kentinin doğusunda ve vilayetin güneyindeki El-Şemaytin ilçesinin merkezi El-Turbe’de şiddetli çatışmalar bildirilmişti.

Taiz kenti, Sanaa hükümeti ile Riyad’a bağlı Aden güçlerinin kontrolündeki birçok bölgeye ayrılmış durumda. BBC’nin 20 Eylül tarihli haberine göre, Taiz’in kuzeyi ve doğusu büyük ölçüde Sanaa hükümetinin kontrolünde, kent merkezi ise Suudi Arabistan’a bağlı güçlerin işgali altında. Batı ve güneybatıda Yemen ordusu ve Ensarullah güçleri ağır saldırılar başlatarak ilerliyor. Kentin güneyi ve Aden’e giden yol Riyad yanlısı unsurların kontrolünde olsa da ateş gücü açısından Sanaa hükümeti güçlerinin denetiminde bulunuyor.