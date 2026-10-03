İran'a karşı savaş 200 günü aştı: Enerji faturası büyüdü, muhimmat stokları tükendi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: MS Now yazarı Michael A. Cohen, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın 200 günü aşmasına rağmen ilk hedeflerine ulaşamadığını belirtti. Cohen’e göre savaşın maliyetleri ABD ekonomisine, silah stoklarına ve Cumhuriyetçilerin siyasi konumuna zarar verdi. Analizin öne çıkan başlıkları şöyle:

1. ABD’nin dört ilk hedefi bir kenara bırakıldı

Trump, savaşı dört hedefle ilan etmişti: İran’ın nükleer programını sona erdirmek, füze sanayisini yok etmek, donanmasını yok etmek ve İran’ın müttefik gruplara desteğini kesmek. Cohen’e göre bu hedeflerin hiçbiri tam olarak gerçekleşmedi. İran donanması ciddi zarar görmesine rağmen Tahran, Basra Körfezi’ndeki deniz trafiğini aksatabildi.

2. Hürmüz, tüm savaş hedeflerinin yerini aldı

Cohen, artık Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının savaşın ana hedefi haline geldiğini söylüyor. Oysa boğazın kapanması temelde ABD ve İsrail’in savaşı başlatma kararının bir sonucuydu. Bu açıdan Washington, savaşın yarattığı sorunu çözmek için savaşıyor.

3. ABD’nin füze stokları ciddi biçimde eridi

Yazarın atıfta bulunduğu rapora göre ABD, ağustos ayına kadar THAAD önleyicilerinin yaklaşık yüzde 80’ini ve Patriot önleyicilerinin yaklaşık yarısını tüketti. ABD ordusu ayrıca ATACMS sistemlerinin neredeyse tüm uzun menzilli füzelerini ve hassas vuruş füzelerini kullandı. Bu silahların olası bir Çin ile çatışmada kullanılması planlanıyordu.

4. Savaşın maliyeti Amerikalıların cebine yansıdı

Moody’s Analytics baş ekonomisti Mark Zandi, savaşın toplam maliyetini yaklaşık 220 milyar dolar olarak tahmin etti. Bu, her Amerikan hanesi için yaklaşık 1.650 dolara denk geliyor. Aynı dönemde benzin fiyatı yaklaşık yüzde 50 arttı, uçak biletleri yüzde 20’den fazla zamlandı ve faiz artışları konut kredisi maliyetlerini yükseltti.

5. Bazı Cumhuriyetçiler savaştan uzaklaşıyor

Cohen, maliyetlerin artması ve ilan edilen hedeflerle sonuçlar arasındaki farkın netleşmesiyle bazı Kongre Cumhuriyetçilerinin çatışmanın sona ermesini istediğini yazıyor. Ancak Cumhuriyetçilerin çoğunluğu hâlâ Trump’ı savaşı bitirmeye zorlayacak bir yasaya destek vermedi.

6. Sonuç

Cohen’e göre mesele yalnızca savaşın uzaması değil; savaşın hedefleri süreç içinde değişti. ABD’nin tüm çabası artık Hürmüz Boğazı’nı savaş öncesi duruma döndürmeye odaklanmış durumda.