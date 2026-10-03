The American Conservative: İran savaşı Trump’a ve Cumhuriyetçilere zarar verdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: The American Conservative dergisinde yayımlanan bir analizde, ABD’nin İran’a yönelik savaşının Trump ve Cumhuriyetçi Parti için siyasi bir kazanç olmadığı, aksine ciddi zarar verdiği savunuldu. Makaleye göre, “İsrail’in çıkarını önceleyen” bazı muhafazakârlar savaşın siyasi bir yük olmadığını öne sürse de sonuçlar bunun tersini gösteriyor: Savaş, Trump’ın popülaritesini düşürdü, başkanlığını yıprattı ve Cumhuriyetçilerin ara seçim umutlarını zayıflattı.

Makale, Daily Wire yazarı Ben Shapiro’nun savaşın Trump’a fazla zarar vermediği yönündeki görüşünü eleştiriyor. Shapiro’nun savaşın en güçlü destekçilerinden biri olduğu ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatamayacağı iddiasının daha sonra yanlış olduğu hatırlatılıyor. Analize göre Shapiro, savaşın pek popüler olmadığını dolaylı olarak kabul ederken, bunun Trump’ın düşen onay oranlarıyla ilgisi olmadığını savunuyor.

Ancak makale bu argümanın kendi içinde çöktüğünü belirtiyor: Shapiro, Trump’ın düşüşünü pahalılığa bağlıyor; oysa pahalılık bağımsız bir sorun değil, savaşın doğrudan sonucu. Savaş öncesi galon başına 2,98 dolar olan normal benzin fiyatı bugün 4,48 dolara yükseldi. Amerikalıların benzin fiyatlarındaki artıştan başkanları sorumlu tutma eğiliminde olduğu vurgulanıyor. Dizel fiyatı da savaş öncesi 3,76 dolardan yaklaşık 6,50 dolara çıktı. Kamyon şoförlerinin öfkeli olduğu ve yakın bir grev hazırlığından söz edildiği aktarılıyor.

Makaleye göre savaş, ABD’de genel enflasyonun yükselmesine de katkıda bulundu. Resmi ekonomik raporlara göre savaş, son enflasyon artışının üçte birinden fazlasından sorumlu. Savaş öncesi enflasyon düşüş eğilimindeydi ve Fed’in yüzde 2 hedefine yalnızca birkaç puan uzaktı. Trump savaşı başlatmasaydı, enflasyondaki düşüş nedeniyle övgü alabilir, Fed faiz indirebilir ve ekonomi güçlenebilirdi. Bunun yerine enflasyon şimdi yüzde 3,4 seviyesinde.

Analizde, savaşın ilk günden itibaren popüler olmadığı savunuluyor. Amerikalıların bildiği tek şeyin ABD-İsrail saldırılarının İranlı liderleri hedef aldığı olduğu; makalede aralarında Rehber Ali Hamaney’in de bulunduğu isimlerin öldürüldüğü öne sürülüyor.

Shapiro’nun Trump’ın düşüşünü gümrük tarifelerine bağladığı, ancak verilerin bunu desteklemediği belirtiliyor. Muhafazakâr yorumcu ve seçim analisti Ryan Girdusky’nin X’te yeni anket verilerine atfen, “Bu ankette en çarpıcı şey, Trump’ın onay oranı ve ekonominin gücünün Kurtuluş Günü’nden hemen sonra yükselmesi, ardından biraz gerilemesi ve İran’la savaşın başlamasıyla düşmesidir” dediği aktarılıyor.

Makaleye göre Fox News’ta Mark Levin ile birlikte görünen Shapiro, savaş karşıtı muhafazakârları “her şeyi İran savaşına yıkmakla” suçladı. Levin, “İran yaklaşık Amerikalıların yüzde 4’ünü ilgilendiren bir mesele” dedi; Shapiro da onu onayladı. Oysa Fox News’in kendi anketi, Amerikalıların yüzde 34’ünün fiyat artışlarından Trump’ın politikalarını sorumlu tuttuğunu gösteriyor.

Makalenin öne çıkan argümanlarından biri, Amerikalıların Trump’ın dış politikaya gereğinden fazla odaklandığını düşünmesi. Bu durum, Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti için bir halkla ilişkiler sorunu olarak nitelendiriliyor. Amerikalıların çoğunluğu, manşetleri ve Beyaz Saray’ın gündemini işgal eden savaşa öncelik vermiyor; Trump İran’ın nükleer kıyameti engellediğini iddia etse bile bu böyle.

Makale, bu “aptal ve ölümcül” savaşta tek olumlu tarafın Amerikalıların savaş anlatılarına artık inanmaması olduğunu savunuyor. Ancak bunun, kendilerini savaştan uzaklaştırmaya çalışsalar da bu yılki seçimlerde Cumhuriyetçi adayların lehine olmadığı belirtiliyor.

Not: Bu metin, The American Conservative’te yayımlanan yorum-analiz yazısının haber diline uyarlanmış çevirisidir; metindeki iddialar kaynağa aittir.