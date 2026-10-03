Birleşmiş Milletler: Pakistan'ın Afganistan'a saldırısında siviller hedef alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), bugün Afganistan’ın Kunar ve Helmand vilayetlerinde düzenlenen hava saldırılarında en az 10 sivilin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını doğruladı. Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu belirtildi.

UNAMA yaptığı açıklamada, sivillerin sınır ötesi çatışmalardan etkilenmeye devam ettiğini vurguladı. Açıklamaya göre UNAMA, yalnızca bir hafta önce 21 Eylül’de Kunar vilayetinde düzenlenen bir başka hava saldırısında en az üç sivilin öldüğünü ve dört kişinin yaralandığını doğrulamıştı.

UNAMA, 2026 yılında şu ana kadar Afganistan’da sınır ötesi silahlı şiddet nedeniyle 1100’den fazla sivilin öldürüldüğünü veya yaralandığını kaydetti.

Açıklamada, “UNAMA gerilimin azaltılması, diyalog, uluslararası hukuka saygı ve sivillere yönelik daha fazla zararın önlenmesi çağrısını bir kez daha yineliyor” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Afganistan’daki Taliban yönetimi, Pakistan’ın perşembe günü ülkeye düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid’e göre saldırılarda Kunar ve Helmand vilayetlerinde üç ev yıkıldı; ölenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Mücahid saldırıları “saldırganlık ve suç” olarak nitelendirdi.

Reuters, Pakistan hükümetine dayandırarak saldırılarda 22 “teröristin” öldürüldüğünü ve çok sayıda silahın imha edildiğini duyurdu.

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, saldırıyı doğrulayan açıklamasında, “Güvenilir bilgilere dayanarak Afganistan içindeki iki noktada Fitne el-Havâric, Fitne el-Hind ve müttefik gruplara ait terör kampları ve sığınaklarına yönelik hassas ve hedefli bir operasyon gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Bu saldırılar, yaklaşık üç aylık görece sakin dönemin ardından Pakistan ile Afganistan arasındaki gerilim ve çatışmaların yeniden tırmanmasıyla gerçekleşti.

İslamabad, Pakistan’a sınır ötesi saldırılar düzenleyen militanlara Taliban’ın sığınak sağladığını suçluyor. Taliban bu suçlamayı reddediyor ve Pakistan’daki istikrarsızlığın ülkenin iç meselesi olduğunu savunuyor.