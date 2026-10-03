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Ensarullah'a karşı kirli ittifak: Trump, 'Suudi Arabistan'ı korumasam yok olurdu' dedi

3 Ekim 2026 - 16:55
News ID: 1873224
Ensarullah'a karşı kirli ittifak: Trump, 'Suudi Arabistan'ı korumasam yok olurdu' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suudi Arabistan’a destek olmadığı yönündeki haberlere ilişkin ‘Korumasam, gezegenden silinmiş olurdu’ ifadelerini kullandı. Ensarullah'a karşı Yemen'de Suudi Arabistan ile saldırganlık ortaklığını itiraf etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine verdiği röportajda, ABD’nin Suudi Arabistan’a Ensarullah’ın misillemelerine karşı destek vermediği yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Suudi Arabistan’a yönelik Ensarullah misillemeleri hatırlatıldığında Riyad’la ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan’ı koruduğunu savunan Trump, “Suudi Arabistan için çok şey yaptım. Onları korudum. Ben başkan olmasaydım, Suudi Arabistan şimdi var olamazdı. Gezegenden silinmiş olurdu” ifadelerini kullandı.

Trump’ın söz konusu açıklamaları, ABD’nin Suudi Arabistan’a Ensarullah’ın misillemelerine karşı yeterli destek vermediği iddialarının ardından geldi.

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