Irak İslami Direnişi'nden ABD'ye uyarı: Irak içindeki herhangi bir ABD varlığı kabul edilemez

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak İslami Direniş Hareketi Nuceba, ABD’nin Irak’ta güvenlik şirketleri veya danışmanlar adı altındaki her türlü varlığına karşı uyarıda bulundu ve Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin faaliyet düzeyinin düşürülmesini istedi.

Nuceba Hareketi, Irak’ın iç siyasi işlerine yönelik her türlü ABD müdahalesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Hareket ayrıca ABD güçlerinin Irak’ın Suriye, Ürdün ve Kuveyt sınırlarından uzaklaştırılmasını talep etti.

Nuceba Hareketi daha önce de Irak’ta ABD’nin herhangi bir biçimde varlığını sürdürmesine karşı olduğunu belirtmiş ve ABD ile koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesinin, hangi ad altında olursa olsun varlıklarının sona ermesi anlamına gelmesi gerektiğini açıklamıştı.

Öte yandan Ketaib Hizbullah, çarşamba günü ABD’ye ait casus uçakları ve savaş uçaklarının Irak semalarındaki uçuşlarının sürdüğünü duyurdu. Ketaib Hizbullah’ın istihbarat biriminin bu varlığı belgelediği belirtildi.

Ketaib Hizbullah açıklamasında, ABD güçlerinin Irak’taki varlığının 30 Ekim’e kadar sürdüğüne ilişkin belgelere sahip olduğunu, ayrıntıların daha sonra açıklanacağını bildirdi.

Irak hükümeti sözcüsü Haydar el-Abudi ise Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon misyonunun sona erdiğini ve ortak koordinasyon kanallarının açık kalacağını söyledi.