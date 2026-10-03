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Putin: Ukrayna'da yaşananlar da Kolektif Batı'nın Rusya'ya karşı saldırganlığıdır

3 Ekim 2026 - 17:00
News ID: 1873229
Putin: Ukrayna'da yaşananlar da Kolektif Batı'nın Rusya'ya karşı saldırganlığıdır

Rusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısının ana oturumunda konuşma yapıyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyanın merakla beklediği Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısındaki konuşmasına başladı.

Rus lider, ‘Geleceğin Sorumluluğu: Olanaklı Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' başlıklı oturumda katılımcılara hitap ediyor.

'Avrupa'daki durum oldukça tehlikeli'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki ve dünyadaki durumun şu anda oldukça tehlikeli olduğunu söyledi.

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