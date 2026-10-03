Putin: Ukrayna'da yaşananlar da Kolektif Batı'nın Rusya'ya karşı saldırganlığıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyanın merakla beklediği Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 23. yıllık toplantısındaki konuşmasına başladı.

Rus lider, ‘Geleceğin Sorumluluğu: Olanaklı Olanın Sınırları mı, Sınırsız Olanaklar mı?' başlıklı oturumda katılımcılara hitap ediyor.

'Avrupa'daki durum oldukça tehlikeli'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki ve dünyadaki durumun şu anda oldukça tehlikeli olduğunu söyledi.