Pezeşkiyan: ABD ve Siyonist rejim İran’ı yıkmayı hesapladı, hesapları şaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ekonomik diplomasiyi güçlendirme sürecini sürdürdüğünü ve komşu ülkelerle etkileşim düzeyini yükselttiğini belirtti.

Pezeşkiyan, İran’ın Pakistan, Irak, Türkmenistan ve Azerbaycan gibi ülkelerle kara sınırları üzerinden ihracat ve ithalat hareketinin genişletilmesinin önündeki engellerin büyük bölümünü kaldırdığını söyledi.

Pezeşkiyan, ABD ve Avrupalıların İran’ın savaş koşullarında ülkeyi yönetebileceğini tasavvur etmediğini, buna karşın İran’ın toplumunun haklarını onur ve itibarını koruyarak savunduğunu ifade etti.

İran’ın diyalogdan hiçbir zaman kaçmadığını ve kaçmayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, ABD ve Siyonist rejimin İran’ı yok etmeyi amaçladığını, ancak kapsamlı bir direnişle karşılaşınca hesaplarının şaştığını açıkladı.

Pezeşkiyan ayrıca, düşmanların Devrim Rehberi’nin, komutanların ve bilim insanlarının şehit edilmesiyle ülkenin çökeceğini düşündüğünü, ancak İran’da ulusal ve iç birliğin, dayanışmanın arttığını söyledi.