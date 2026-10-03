Hizbullah: ABD’nin Irak’tan çıkışı, bölgedeki askeri varlığının sonunun başlangıcı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah, ABD güçlerinin Irak’tan çekilmesi vesilesiyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Hizbullah, Irak’a, dini mercie, hükümete ve Irak halkına bu “tarihi büyük kazanım” nedeniyle tebriklerini iletti.

Açıklamada, “Bu güçler, tüm yayılmacı emelleri boşa çıktıktan ve Irak halkının özgür iradesi karşısında hedeflerini gerçekleştiremedikten sonra başarısız ve aşağılanmış halde Irak’tan çıktı” ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, Irak’a yönelik saldırı ve işgalin üzerinden yirmi yıldan fazla geçtiğini; bu sürecin terörizm, tahakküm, zorbalık, Irak halkına baskı, ülke evlatları arasında fitne ve servetlerin yağmalanması gibi sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Bu eylemlerin geride felaket, yıkım ve büyük acılar bıraktığı belirtildi.

Açıklamaya göre bu kazanım, Irak’ın onurlu halkının direnişi, cesur mücadelesi, özgür ve sağlam iradesi, işgale karşı koyma ve işgalcileri topraklarından çıkarma kararlılığı sayesinde elde edildi. Bu yolda büyük fedakârlıklar yapıldığı, binlerce şehit ve yaralı verildiği kaydedildi.

Hizbullah, bu kazanımın, zaman ne kadar uzasa, fedakârlıklar ne kadar artsa, işgalcinin gücü, kibri, tahakkümü ve vahşeti ne kadar büyüse, elindeki güç ve baskı araçları ne kadar çok olsa da özgür milletleri teslim olmaya zorlayamayacağını ve iradesini kıramayacağını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Açıklamada, işgalcilerin kaderinin, milletlerin bilinci, direnişi ve özgürlük, egemenlik, bağımsızlık haklarına bağlılığı karşısında çöküş, yenilgi ve düşüşten başka bir şey olmayacağı ifade edildi.

Hizbullah son olarak bu tarihi olaydan dolayı Irak’ı tebrik etti; Irak’a onur, yücelik ve sürekli refah, halkına, liderlerine ve dini mercilerine barış ve kalıcı başarı dileklerini iletti.

Hizbullah ayrıca fedakârlıkları ve kanlarıyla Batı Asya’da ABD askeri varlığının sona ermesinin başlangıcına giden yolu açan mücahitleri, şehitleri, yaralıları ve tüm özgürlük yanlılarını selamladı.

Açıklama, ABD’nin 30 Eylül 2026’da Irak’taki askeri misyonunu sona erdirmesi ve ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin ülkeyi terk etmesinin ardından yapıldı.