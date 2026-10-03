Yemen kaynakları Suudilerin Medine'de bir santrale saldırı iddiasını yalanladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemenli askeri bir kaynak, Suudi Arabistan'ın Medine'deki bir elektrik santralinin hedef alındığına dair yaydığı haberleri yalanlayarak, bu iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu bildirdi.

Yemen Resmi Haber Ajansı SABA'ya açıklamalarda bulunan kaynak, Riyad yönetiminin suçlamalarına sert tepki gösterdi. Kaynak, "Bu yeni Suudi iftirası, Mekke-i Mükerreme'nin hedef alındığına dair ortaya attıkları önceki yalanlarını uluslararası kamuoyuna kabul ettirme konusundaki başarısızlıklarının üzerini örtmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin bu duruma sessiz kalmayacağının altını çizen askeri yetkili, "bu asılsız ve temelsiz suçlamalara karşı meşru yanıt verme hakkına sahip olduklarını" vurguladı.

Riyad Yönetiminin İddiası Neydi?

Sana yönetiminden gelen bu yalanlama, Suudi Arabistan'ın Yemen'i Medine'deki "Taybe" Elektrik Dağıtım Santrali'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenlemekle suçlamasının hemen ardından geldi.

Suudi yetkililer, Mescid-i Nebevi'ye de elektrik sağlayan söz konusu santrale yönelik saldırıyla ilgili olarak, "yapılan inceleme ve soruşturmaların, olayın planlanması ve icrasının arkasında Ensarullah'ın olduğunu kanıtladığını" öne sürmüştü.