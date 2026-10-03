Kremlin'den Türkiye'nin Karadeniz önerisine ilişkin açıklama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye ve BM'nin Karadeniz'de ateşkes görüşmeleri düzenleme girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bu konuyla ilgili müzakerelere her zaman açık olduğunu ancak Karadeniz meselesinin farklı olduğunu ifade etti.



Peskov, "Rusya tarafı müzakerelere her zaman açık, ancak Karadeniz'deki durum özel" dedi.



Kremlin Sözcüsü, Türkiye ve BM'nin önerisi kapsamında Moskova, Ankara ve Kiev'in temsilcileri arasında bir görüşme yapılması konusunda henüz bir netlik olmadığını da kaydetti.



Özel askeri harekatın sürdüğünü hatırlatan Kremlin Sözcüsü, deniz yoluyla yapılan askeri sevkiyatların engellenmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.



Peskov, "Bizim için Ukrayna'ya deniz yoluyla askeri teçhizat, mühimmat ve benzeri malzemelerin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları için yakıt sevkiyatının tamamen kesilmesi çok önemli, şu anda da yaşanan budur ve bu devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.



Ukrayna'nın başlattığı saldırılara karşılık verdiklerini belirten Peskov, Kiev'in bunun bedelini ödediğini ve ödemeye devam edeceğini kaydetti.



Sözcü, "Ukrayna bunun bedelini ödemeli, halihazırda ödüyor ve bundan sonra da ödemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.