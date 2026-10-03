El Cezire: Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği durma noktasında

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Denizcilik verilerine ilişkin yayımlanan raporlar, Hürmüz Boğazı’nda gemi hareketlerinin durduğunu gösteriyor.

Mehr Haber Ajansı’nın El Cezire’ye dayandırdığı habere göre, Marine Traffic tarafından Hürmüz Boğazı’ndaki gemi hareketlerine ilişkin paylaşılan veriler, perşembe gece yarısından aynı günün akşamına kadar bu hareketin neredeyse tamamen durduğunu ortaya koyuyor.

Bu rapora göre El Cezire, Somali’nin Bosaso Limanı’ndan gelen MSV El-Aksa adlı yalnızca bir geminin geçişini tespit etti.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi hareketlerinin durmasının, İran’ın belirlediği kurallara uymayan gemilerin hedef alınması ve bu kurallara riayet edilmemesi nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.