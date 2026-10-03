Yemen’den Suudi Arabistan’a tepki: Medine'ye saldırı iddiası net bir yalan

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere’nin hedef alındığına ilişkin yeni yalanına tepki gösterdi.

El-Meşat, Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere’nin hedef alındığına dair yalanlarını tekrarlamasının eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi sayıldığını vurguladı.

Ayrıca Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebevi’ye yönelik her türlü saldırının tam sorumluluğunu Suudi Arabistan’a yükledi.

Bu kapsamda bir Yemenli askeri kaynak, Suudi Arabistan’ın Medine-i Münevvere’deki elektrik santralinin hedef alındığına ilişkin yalanlarının asılsız olduğunu vurguladı.

Kaynak, bu yeni yalanın Suudi Arabistan’ın yenilgilerini örtbas etmek için ortaya atıldığını, daha önce de daha çok Mekke-i Mükerreme’nin hedef alındığı yalanının gündeme getirildiğini ekledi.

Suudi Arabistan, Yemen güçlerinin Medine-i Münevvere’deki Taybe Elektrik Santrali’ni hedef aldığını iddia etmişti.