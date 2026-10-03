Yemen'de çatışmalar sürüyor: Suudi destekli güçlerden sivil alanlara hava saldırısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suudi Arabistan’a bağlı Yemenli paralı askerler, Taiz cepheleri boyunca 27 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Saldırılarda Ensarullah güçlerine ait askeri sistemlerin hedef alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan’a bağlı Yemenli paralı askerler ayrıca başkent Sanaa’da yüksek değerli hedefleri vurduklarını iddia etti.

Bu güçler, Saada vilayetinde de 11 yüksek değerli hedefi vurduklarını öne sürdü.

Bu sırada AFP, Yemen’in başkenti Sanaa’da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ensarullah’tan Güney Yemen’deki Suudi Güçlerine Yeni Füze ve İHA misillemesi

Aden’deki yerel medya, Sanaa güçlerinin füze ve İHA unsurlarının katıldığı karma bir saldırıyla Yemen’in güneyindeki El-Büreyka bölgesinde bazı noktaları hedef aldığını duyurdu.

Bu medya organları, hedef alınan noktaların Aden vilayetinin batısında yer aldığını ve buralarda Suudi güçlerinin konuşlu olduğunu ekledi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri sözcüsü el-Maliki, Yemen’den Suudi Arabistan’ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine yönelik düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak balistik füzenin önlendiğini ve imha edildiğini iddia etti.