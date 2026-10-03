Kudüs Gücü Komutanı General Kaani: İslam dünyasında onur kuşağını güçlendirmeliyiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, perşembe akşamı Tahran’da Direniş Cephesi’nin şehit komutanlarının ikinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen “Nusr-ı Karib” töreninde konuştu.

Kaani, “Direnişin Seyyidi” ve komutanların şehit edilmesine rağmen Hizbullah’ın yeni neslinin öyle savaştığını belirterek, bu süreçte yaklaşık 373 tank ve zırhlı personel taşıyıcının direniş savaşçılarının saldırısına uğradığını söyledi.

Direniş liderinin şehadetine rağmen Tanrı’nın milletlerine aynı şerefli yolu sürdüren bir lider bağışladığını ifade eden Kaani, düşmana karşı kazanılan askeri zaferler ve İran halkının sahada geniş katılımıyla direnişin anlam ve yönteminde yeni bir dönemin şekillendiğini belirtti.

Kaani, Yemen halkının zaferlerine tanıklık edildiğini belirterek, 11 yılı aşkın ablukaya rağmen kararlı bir iradeyle direniş yolunda ilerlediklerini söyledi. Yemen direniş güçlerinin operasyonlarının ilk aşamasında hedef bölgelerden 5.400 kilometrekareyi ele geçirdiğini aktaran Kaani, bunun Kutsal Savunma dönemindeki Beytülmakdis Harekâtı’nda kurtarılan alanlara eşit olduğunu ve 1.000 kilometrekareden fazla alanı ele geçirmek üzere olduklarını belirtti.

Kaani, bu zaferlerin Direniş Cephesi’nin yüce şehitlerin kanı bereketiyle ve Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ile yol arkadaşı Şehit Seyyid Haşim Safiyüddin’in yolundan ilham alarak onurla yoluna devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Devrim Rehberi’nin, Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehadetinden bir hafta sonra Nusr Cuma namazında Müslümanların birliğinin onurlarına vesile olacağını ve ilahi hikmet bereketiyle hedeflerinin gerçekleşmesine zemin hazırlayacağını belirttiğini aktaran Kaani, her milletin düşmanın diğer milletlere yönelik saldırısına karşı uyanık olması ve mazlum milletleri desteklemesi gerektiğini söyledi. Kaani, düşmanın bir noktada başarılı olması halinde sıradaki noktaya yöneleceği uyarısında bulundu.

Kaani, “Afganistan’dan Yemen’e, İran’dan Gazze ve Lübnan’a kadar tüm İslam dünyasında savunma, bağımsızlık ve onur kuşağını güçlendirmeliyiz” dedi. Bugün Nasrallah ve Safiyüddin gibi şehitlerin kanı bereketiyle İslam milletlerinin birliğinin güçlendiğini ve bölücü akımların geçmişe göre daha fazla yenilgiye uğradığını belirtti.

Bu yılki yıl dönümünün, ABD’nin tüm imkân ve teçhizatına rağmen Irak’tan çıkarıldığı ve Irak halkının, Irak halkının direnişi ile Direniş Cephesi kahramanlarının bereketiyle bu zaferi kutladığı koşullarda düzenlendiğini belirten Kaani, koşullar zor olsa da Direniş Cephesi’nin hareketinin ilerlediğini söyledi.

Kaani, bugün Direniş Cephesi’nde cephelerin birliğine tanıklık edildiğini, her bir kesimin tedbir ve hesaplı adımlarla düşmanı şaşırttığını ifade etti. Amerikalıların İran’ı dört gün veya en fazla iki hafta içinde teslim olmaya zorlayabileceklerini sandığını, ancak hesaplarından tamamen farklı koşullarla karşılaştıklarını söyledi.

Hizbullah’ın en zor savaşlarından birinde kahramanca savaştığını belirten Kaani, İsrail rejiminin uğursuz ömrü boyunca bu kadar eşi görülmemiş kayıp yaşamadığını açıkladı.

“Hizbullah’ın yok olduğu ve artık direniş gücü kalmadığı” yönünde propaganda yapıldığını hatırlatan Kaani, Hizbullah savaşçılarının savaşın başlamasından ve büyük imamlarının şehadetinden iki gün sonra sahaya girdiğini ve bugüne kadar dünyada dost ve düşmanı hayrete düşürecek şekilde savaştığını söyledi.

Kaani, bu savaş döneminin Hizbullah’ın kuruluşundan bu yana en zor savaşlarından biri olduğunu, buna rağmen Hizbullah’ın kahramanca savaştığını ve Şeyh Naim Kasım’ın “Aşura ve Kerbela gibi savaştık” sözünün yerinde bir ifade olduğunu belirtti.

“Açıkça ilan ediyorum: İsrail rejimi hiçbir dönemde bu savaştaki kadar ölü vermedi, ancak kayıp istatistiklerini gizliyor” diyen Kaani, Direnişin Seyyidi ve komutanların şehadetine rağmen Hizbullah’ın yeni neslinin öyle savaştığını, bu süreçte yaklaşık 373 tank ve zırhlı personel taşıyıcının Hizbullah direniş savaşçılarının saldırısına uğradığını yineledi.

Kaani, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyüddin’in varlıklarının etkilerinin Hizbullah’ı direniş mektebine dönüştürdüğünü söyledi. Bu iki şehidin hayatlarının ilim, kerem ve yücelikle dolu olduğunu, ancak varlık etkilerinin kişisel özelliklerinden çok daha değerli olduğunu ifade etti.

Şehit Seyyid Abbas Musavi’nin şehadetinden sonra bu kutsal yapının iyi yönetildiğini ve Hizbullah’ın bugün Lübnan ve Direniş Cephesi için gurur kaynağı olan konuma getirildiğini belirten Kaani, Hizbullah’ın kuruluşundan ve İsrail rejiminin işgaline karşı mücadelenin başlangıcından itibaren Lübnan’ın yükselişine katkı sağladığını ve bugün dünyada direnişin gurur sembollerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kaani, Hizbullah’ın hem kendisinin iyi savaştığını ve direndiğini hem de direniş yolundan ilham alan diğer milletler ve gruplar için bir mektep haline geldiğini sözlerine ekledi.