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Yemen Silahlı Kuvvetleri, Aden’deki Suudi koalisyon karargahını vurdu

3 Ekim 2026 - 17:33
News ID: 1873252
Yemen Silahlı Kuvvetleri, Aden’deki Suudi koalisyon karargahını vurdu

Bölgesel haber kaynakları, Yemen’in güneyinde Riyad’a bağlı hükümetin merkezi konumundaki Aden’de şiddetli ve arka arkaya patlamalar yaşandığını bildirdi. Patlamaların, Aden vilayetine bağlı el-Büreyka ilçesindeki el-Şa’b bölgesinde bulunan Suudi koalisyonunun ana karargâhını sarstığı belirtildi. RIA Novosti ise Yemen ordusu ve Ensarullah’ın Aden’deki Suudi koalisyon karargâhını İHA ve füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgesel haber kaynakları, Yemen’in güneyinde Riyad’a bağlı hükümetin merkezi konumundaki Aden’de şiddetli ve arka arkaya patlamalar yaşandığını bildiriyor.

Tasnim Haber Ajansı’nın Uluslararası Grup’unun aktardığına göre, bugün (Cuma) sabahın erken saatlerinde Aden vilayetine bağlı el-Büreyka ilçesindeki el-Şa’b bölgesinde bulunan Suudi koalisyonunun ana karargâhı şiddetli patlamalarla sarsıldı.

Yemenli kullanıcılar da Aden’deki şiddetli patlamalara ilişkin videolar paylaştı ve patlama bölgelerine çok sayıda ambulansın yöneldiğini bildirdi.

RIA Novosti ise Yemen ordusu ve Ensarullah’ın Aden’deki Suudi koalisyon karargâhını İHA ve füzelerle hedef aldığını açıkladı.

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