ABD’de seçim öncesi anket: Amerikalıların %71’i İran politikasını onaylamıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de ara seçimlere bir aydan biraz fazla süre kala, Associated Press ve NORC (AP-NORC) tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların Donald Trump’ın İran karşısındaki performansından ve savaş meselesinden geniş ölçüde memnuniyetsiz olduğunu ortaya koydu.

IRNA’nın El Cezire’ye dayandırdığı habere göre, anket sonuçlarına göre Amerikalıların %71’i Donald Trump’ın İran karşısındaki performansını onaylamıyor; %69’u ise bu savaşın savaşmaya değmediği görüşünde.

Bu sonuçlar, İran’la savaş meselesinin ara seçimler öncesinde ABD dış politikasının ana konularından biri olmayı sürdürdüğü ve savaşın ekonomik yansımalarının seçmen tercihlerini etkilediği bir dönemde yayımlandı.

Ankete göre yetişkinlerin %65’i Donald Trump’ın politikalarını normalin üzerindeki fiyatların nedeni olarak görüyor.

Ara seçimler ayrıca Trump’ın savaşı mevcut koşullarda sürdürme kabiliyetini de etkileyebilir.

Daha önce Kongre’de, Trump’ın İran’la ilgili savaş yetkilerini sınırlandırmaya yönelik çok sayıda girişimde bulunulmuştu. Bu girişimler arasında Haziran ayında Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen bir karar tasarısı ve Eylül ayında Senato’da az farkla reddedilen bir önerge yer alıyor.

Kongre’nin iki kanadından herhangi birinin kontrolünün değişmesi, Kongre’nin bu savaş üzerindeki denetimini sıklaştırmasına yol açabilir; bu da askeri yetkilendirmeler ve bütçe tahsisi konusunda daha fazla oylamayı beraberinde getirebilir.

IRNA’nın aktardığına göre, Wall Street Journal’ın yeni anket sonuçları da ABD Başkanı Donald Trump’ın performansından memnuniyet oranının, ara seçimlere sadece birkaç hafta kala gazetenin anketlerinde bir başkan için kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor.

Wall Street Journal anketinde katılımcıların %60’ı Trump’ın ekonomik politikalarının ekonomik durumu kötüleştirdiğini belirtti.

Buna karşılık %25’i bu politikaların koşulları iyileştirdiğini, %10’u ise Trump’ın politikalarının ekonomi üzerinde etkisi olmadığını söyledi. Katılımcıların %5’i ise bu soruya yanıt vermedi veya Trump’ın ekonomik politikalarının ABD ekonomisi üzerindeki etkisi konusunda emin değildi.