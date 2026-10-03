BM sözcüsü: İran-ABD görüşmelerinin Katar üzerinden sürmesini umuyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stéphane Dujarric, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Katar arabuluculuğuyla Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin ve İran’ın sunduğu yedi günlük planın ardından bu görüşmelerin Katar üzerinden sürmesini umduğunu belirtti.

IRNA muhabirine göre Dujarric, perşembe günü yerel saatle New York’ta gazetecilere bölgedeki durum ve İran’ın yedi günlük planının ardından Tahran-Washington arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dujarric, “Durumun hâlâ son derece endişe verici olduğunu düşünüyorum” dedi.

Şu anda bir tür duraklama ve sessizlikle karşı karşıya olduklarını belirten Dujarric, “ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında dolaylı temasların olduğunu biliyoruz. Bu görüşme turunun Katar’ın arabuluculuğu ve çabalarıyla sürmesini umuyoruz. Pakistan ve diğer ülkelerin de bu sürece dahil olduğu açık. Dolayısıyla bu iletişim kanallarının açık kalması çok önemli” diye konuştu.

BM Sözcüsü, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi başkanlığındaki İran heyetinin New York’tan ayrılma zamanına ilişkin ABD medyasındaki iddialar ve İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nin bu konudaki yanıtı hakkında ise “BM herhangi bir zaman sınırı belirlemedi. Heyetlerin vizeleri belirli bir süre için verilir” dedi.

Dujarric şöyle devam etti: “O raporları gördük; ABD’nin açıklamalarından ve İran tarafının sözlerinden de haberdarız. BM’de görevi veya işi olan diplomatların bu görevi yapmasına izin verilmesi gerektiğine her zaman inandık.”

BM Sözcüsü, Flydubai şirketine ait uçakla ilgili olaya ilişkin de “BM Genel Sekreteri, Tel Aviv’e giden Flydubai uçuşuna ilişkin ciddi olaydan dolayı derin endişesini ifade ediyor ve bir felaketin önlenmiş olmasından memnuniyet duyuyor” dedi.

Dujarric, “BM Genel Sekreteri, sivillerin hayatını ve sivil havacılık güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemi şiddetle kınıyor” ifadelerini kullandı. Dujarric, Genel Sekreter’in yolcuların güvenliğinin sağlanması ve ilgili soruşturmaların yürütülmesi nedeniyle ilgili tüm yetkililere teşekkür ettiğini ve olaya ilişkin gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

IRNA’ya göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Tel Aviv’e giden bir Flydubai Boeing 737, çarşamba sabahı pilotlar arasındaki anlaşmazlık sonucu rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi.

Suudi Arabistan’daki Tabuk Havalimanı, uçaktan acil durum mesajı alınmasının ardından havalimanında acil durum ilan edildiğini ve uçağın güvenli şekilde indiğini açıkladı. Pilot ve yardımcı pilot, inişten sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail medyasına göre uçakta çok sayıda İsrailli yolcu bulunuyordu ve acil inişin ardından yolcuların yedek bir uçakla taşınması için koordinasyon sağlandı.

Flydubai şirketi de olayın ardından Tel Aviv’e yönelik uçuşlarını altı gün süreyle durdurduğunu duyurdu.