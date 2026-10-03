İran’dan Hürmüz tasarısı: Düşman gemilerinin geçişi yasaklanacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Cuma günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’na ilişkin stratejik güvenlik tasarısının kendisiyle çelişen yasaları geçersiz kılacağını belirterek İran yönetiminin Boğaz’daki uygulamalarının ulusal güvenlik ve ulusal çıkarlar temelinde yürütüleceğini vurguladı.

Tasnim Haber Ajansı’na konuşan Kaşkavi, tasarının İran’ın Hürmüz Boğazı’nın hem giriş hem de çıkışını yönetme imkânını “neredeyse tamamen” koruyacağını söyledi.

Kaşkavi, tasarı uyarınca işgalci ve düşman ülke gemileri ile İran’a karşı askeri faaliyet yürüten veya askeri yük taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçemeyeceğini açıkladı.

Düşman olmayan ülkelere ait gemilerin ise yasada öngörülen düzenlemeler çerçevesinde İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’ndan izin alması gerektiğini ekledi.

Kaşkavi, tasarının oylanmak üzere Meclis gündemine alındığını, ardından Anayasa Koruyucular Konseyi ile ilgili aşamaların ve gerekli yasal işlemlerin tamamlanacağını belirtti.

Bu kapsamda İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı’nın İran’a ait olduğunu vurgulayarak düşmanın hiçbir şey yapamayacağını ve İran’ın petrol ihracatını sıfırlamayı asla başaramayacağını belirtti.

Nikzad, düşmanın İran silahlı kuvvetlerinin askeri ve savunma kapasitesi ile İran halkının bütünlüğü ve dayanışması konusundaki hesaplarını yanlış yaptığına dikkat çekti.