Pakistan: Dünya kamuoyu İsrail propagandasına inanmıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Savunma Bakanı Hoca Muhammed Asıf, X sosyal medya hesabından İsrail rejiminin Flydubai olayını propaganda amaçlı kullanmasına ve Netanyahu’nun bu uçaktaki İsrailli yolculardan biriyle görüşmesine tepki gösterdi.

Asıf, “Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Netanyahu, uydurma hikâyeler yayarak ve basit hilelere başvurarak kendi anlatısına itibar kazandırmaya çalıştı; ancak dünya kamuoyu ona karşı sert bir tutum aldı” dedi.

Pakistan Savunma Bakanı, “Bir zamanlar dünya İsrail propagandasına inanıyordu, ancak artık onlar tüm itibarlarını sonsuza dek yitirdiler” diye ekledi.

Asıf, “Bu, uçuruma doğru ilerleyen bir süreçtir ve hesap verme anı hızla yaklaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

IRNA’ya göre, geçen çarşamba sabahı Birleşik Arap Emirlikleri’nden Tel Aviv’e giden Flydubai’e ait Boeing 737, pilotlar arasındaki anlaşmazlık sonucu rotasını Suudi Arabistan’a çevirdi.

Suudi Arabistan’daki Tabuk Havalimanı, uçaktan acil durum mesajı alınmasının ardından havalimanında acil durum ilan edildiğini ve uçağın güvenli şekilde indiğini açıkladı. Pilot ve yardımcı pilot, inişten sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İsrail medyasına göre uçakta çok sayıda İsrailli yolcu bulunuyordu ve acil inişin ardından yolcuların yedek bir uçakla taşınması için koordinasyon sağlandı.

Flydubai şirketi de olayın ardından Tel Aviv’e yönelik uçuşlarını 6 gün süreyle durdurduğunu duyurdu.