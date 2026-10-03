Suudi Uçakları Sana ve Saada’yı Vurdu: Yemen Ordusunun Cephedeki İlerleyişi Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen sahasında gerilim yeniden tırmanışa geçerken, Suudi koalisyonuna bağlı savaş uçakları başkent Sana ve Ensarullah hareketinin kalesi konumundaki Saada kentine eş zamanlı hava akınları düzenledi. Sınır bölgelerinde ise topçu birliklerinin katılımıyla Saada kırsalındaki yerleşim alanları yoğun ateş altına alındı.

Yerel kaynaklar, düzenlenen hava ve topçu saldırılarının sivil altyapıda ciddi hasara yol açtığını aktarırken, saldırıların ana hedefinin Yemen ordusu ve Ensarullah’a bağlı birliklerin cephe hatlarındaki askeri hareketliliğini kırmak olduğunu bildirdi. Ancak askeri kaynaklardan yapılan açıklamalarda, hava taarruzlarının sahada beklenen etkiyi yaratmadığı ve kuvvetlerin planlanan operasyonel ilerleyişini sürdürdüğü ifade edildi.

Yemen silahlı kuvvetlerinin farklı cephelerdeki mevzilerini güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayan yetkililer, Suudi koalisyonunun yoğun bombardımanla saha dengelerini lehine çevirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti. Bölgedeki askeri uzmanlar ise hava üstünlüğüne dayalı operasyonların sahadaki kara dinamiklerini değiştirmede yetersiz kaldığına ve Yemen güçlerinin sınır ötesi caydırıcılık kapasitesinin devam ettiğine dikkat çekiyor.