Putin: Hürmüz Boğazı açılmalı, İran’a yönelik adaletsiz yaptırımlar kaldırılmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe akşamı Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 23. yıllık toplantısının genel oturumunda konuştu.

Putin, bütün dünyanın İran çevresindeki gelişmeleri dikkatle izlediğini belirterek, dünyanın İran halkının cesareti, kahramanlığı ve kararlılığı ile devlet yönetiminin en üst kademeleri, silahlı kuvvetler ve İslam Devrim Muhafızları’ndaki geniş hazır kadro birikimine şaşkın olduğunu söyledi. Putin, “Bu insanlar ülkelerinin halkını savunmaya hazır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova’nın Hürmüz Boğazı’nın en kısa sürede açılmasını ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını umduğunu ifade etti. Putin şöyle konuştu: “Her türlü saldırıya karşıyız ve tüm sorunların barışçıl yollarla, anlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Boğazın da açılmasını, yaptırımların da kaldırılmasını umuyoruz; İran’ın haklı olarak talep ettiği budur. İran’a yönelik adaletsiz yaptırımlar kaldırılmalıdır.”

Putin’e göre Tahran’a yönelik kısıtlamaların adil biçimde kaldırılması, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz bölgesinde sivil gemilerin hareketine yönelik her türlü yasağın da tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak.

Putin, İran’ın nükleer programına ilişkin olarak Moskova’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP/BRJ) hazırlanmasındaki önemli katkısını hatırlattı. Rusya’nın zenginleştirilmiş uranyumun bir bölümünün Rusya topraklarına transfer edilmesine ilişkin önerisinin hâlâ geçerli olduğunu belirtti. Putin, daha önce tüm tarafların bu öneriye olumlu baktığını, ancak ABD’nin tutumunu sertleştirerek materyalin yalnızca ABD topraklarına transfer edilmesini istediğini, bunun da İranlı ortaklar tarafından kesin biçimde reddedildiğini söyledi.

Putin, Birleşmiş Milletler’deki bazı karar alma mekanizmalarının, özellikle Güvenlik Konseyi’ndekilerin eskimiş göründüğünü, ancak bu kurumun baypas edilmemesi gerektiğini belirtti. En önemli meselenin, Hindistan ve Afrika ülkeleri dahil dünya çoğunluğunun Güvenlik Konseyi’nde temsilinin garanti edilmesi olduğunu vurguladı.

Putin, “BM kararlarının uygulanması için silahlı güç kullanımına varan yöntemler var. Mesele, bu tür kararların BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması ve Sırbistan ile Yugoslavya’da olduğu gibi tek taraflı olarak bir ülke veya ülkeler grubu tarafından alınmamasıdır. BM kurumları baypas edilmemeli; ne kadar zor olsa da ortak çözüm aranmalıdır” dedi.

Putin ayrıca BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkının esas olarak askeri çatışmaların tırmandırılmasını önlemek için oluşturulduğunu hatırlatarak, bir ülkenin veto etmesi halinde kararın uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Putin, Moskova’nın Rusya, ABD ve Çin arasında üçlü bir görüşme düzenlenmesini desteklediğini, ancak öncelikle böyle bir toplantının gündeminin netleştirilmesi gerektiğini belirtti. “Tamamen hemfikiriz, ancak bir soru var: Konu ne olacak? Gündeme ihtiyacımız var” dedi. Putin, Rusya, ABD ve Çin arasındaki her türlü diyaloğun “her zaman yalnızca faydalı olacağı” görüşünde.

Putin, Rusya ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin dünya siyasetinin istikrarında önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Çin’in uluslararası işlerdeki rolünün sürekli arttığını belirten Putin, Moskova ile Pekin arasındaki güvene dayalı ilişkilerin küresel siyasi istikrar açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Putin’e göre Çin, sorunları baskı veya askeri yollarla çözmeye hiçbir zaman yönelmedi; bu yaklaşım, ülkenin barışçıl çözüm arayışına dayanan felsefesiyle uyumlu değil. Rusya’nın Çin’in bu yaklaşımını gördüğünü ve kabul ettiğini belirten Putin, Çin’in ev sahipliğinde yapılacak APEC toplantısının başarılı olacağını ifade etti. Putin ayrıca “Bir Kuşak – Bir Yol” girişimini Rusya’nın Büyük Avrasya ortaklığı gibi girişimlerle uyumlu şekilde geliştirdiklerini söyledi.

Putin, BRICS üyesi ülkelerin dünya nüfusunun yarısını kapsadığını ve grubun gelecekteki dünya düzeninin şekillenmesi için bir model olabileceğini belirtti. BRICS’te herkesin eşit olduğunu, hiçbir tahakkümün bulunmadığını ve bunun grubu cazip kıldığını söyledi. Putin, BRICS çerçevesinde yeni bir yatırım platformu oluşturulması önerisinin gündeme geldiğini, bunun yalnızca üye ülkelerin ekonomilerine değil, nüfusu artan ve gelişmekte olan diğer ülkelere de katkı sağlayabileceğini ekledi.

Putin, Moskova’nın Ukrayna ihtilafının en kısa sürede ve barışçıl müzakereler yoluyla sona ermesini istediğini vurguladı. “Doğal olarak tüm bunların, yani Ukrayna ihtilafının en kısa sürede barışçıl müzakereler yoluyla sona ermesini istiyoruz. Yalnızca Rusya’nın bu müzakereleri istemediği yönündeki suçlamalar durmalı ve Ukrayna ile Batılı destekçileri, sahada oluşan gerçeklere dayanarak sorumlu kararlar almalı” dedi.

Putin, Ukrayna ihtilafı sırasında karşılıklı saldırıların durdurulmasına ilişkin önerileri anlamsız buldu. Örnek olarak, “Bize diyorlar ki: ‘Onlar sizin petrol rafinerilerinize saldırıları durdursun, siz de onların gemilerine saldırıları durdurun. Onlar sivil yük ve tarım ürünleri ihraç etsin.’ Peki bizim diğer sivil yüklerimiz ne olacak? Örneğin petrol ve petrol ürünleri? Onlar saldırıları durdurursa daha fazla dizel üretilecek; ABD’nin çok ihtiyaç duyduğu şey de bu. Bizde daha fazla dizel olacak” dedi.

Putin, Rusya’nın hâlihazırda yeterli dizele sahip olduğunu, ancak yaptırımlar nedeniyle bu ürünün dünya pazarlarına ulaşamadığını belirterek, karşılık olarak ekonomik açıdan hassas hedeflere saldırıların durdurulmasının gerçekten anlamsız göründüğünü söyledi.

Putin, Rus gemilerinin alıkonulmasına yönelik girişimlere karşılık vereceklerini açıkladı. Baltık Denizi ve Atlantik Okyanusu’nda Rus gemilerinin alıkonulması girişimlerine misilleme yapacaklarını belirten Putin, “Neresi bizim için daha faydalıysa orada hareket edeceğiz” dedi. Bu tür davranışların Rusya’ya yönelik saldırgan tutumun bir parçası olduğunu söyleyen Putin, “Bunun durdurulması gerekiyor. Biz böyle bir şey yapmıyoruz; ne kimseye saldırıyoruz ne de kimsenin gemilerini alıkoyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin, Rus ordusunun yalnızca Eylül ayında özel askeri operasyon bölgesinde 1.301 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığını açıkladı. Bunun önceki aylara göre 2,5 kat daha fazla olduğunu belirten Putin, cephede durumun aktif biçimde değiştiğini ve ilerleme hızının arttığını söyledi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yaklaşık %11’inin hâlâ Ukrayna kontrolünde olduğunu belirten Putin, ilerleme hızı göz önüne alındığında bu bölgelerin kaybının kaçınılmaz olup olmadığını ve insanların güvenliğini tehlikeye atarak bu bölgelerde ısrar etmenin mantıklı olup olmadığını sordu.

Putin, Ukrayna’nın tarafsız statüsünün korunmasının Rusya’nın hedefleri arasında olmayı sürdürdüğünü söyledi. Rusya’nın askeri eylemleri başlatmadığını, Batı’dan gelen askeri karşıtlıkla karşılaştığını savunan Putin, Rus karşıtlığının, Rus halkına yönelik baskı ve katliamların ve Rusya Federasyonu’nu yok etme çabalarının devlet ideolojisine dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Putin, Rusya’nın karşılaştığı sorunları aşacağını belirterek ekonomi ve finans sisteminin istikrarını koruduğunu söyledi. Enflasyonu düşürmek için ekonominin bilinçli olarak soğutulduğunu ifade eden Putin, ülkenin kamu borcunun GSYH’nin yalnızca %17’si olduğunu belirtti. Almanya’da bu oranın yaklaşık %120, İtalya’da %140 olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin bütçe açıklarına dikkat çeken Putin, Avrupa ülkelerinde bu oranın %3,8 ila %4 ve üzeri, ABD’de ise %5’in üzerinde olduğunu; Rusya’nın federal bütçe açığının 2027’de yalnızca yaklaşık %2 olacağını belirtti.