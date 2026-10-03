Taiz Cephesinde Dengeler Değişiyor: Sana Güçleri İlerlerken Suudi Arabistan Islah’a Desteği Kesti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in güneybatısındaki kilit geçiş noktalarından biri olan Taiz vilayetinde askeri hareketlilik yeni bir safhaya evrildi. Sana hükümetine bağlı ordu birlikleri ve Ensarullah güçlerinin temas hatlarında sağladığı ilerleme, bölgedeki Suudi destekli Islah Partisi mevzilerinde çözülmeye yol açtı. Şiddetlenen çatışmaların ardından sahadaki Islah milislerinin kademeli olarak geri çekilmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Bölgeden yansıyan bilgilere göre, temas hatlarındaki kırılmanın ardından Islah Partisi komuta kademesi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan acil silah, ağır mühimmat ve lojistik takviye talebinde bulundu. Ancak Riyad yönetiminin bu talepleri doğrudan geri çevirdiği ve Taiz’deki cephelere gönderilen düzenli ikmal hatlarını askıya aldığı öğrenildi.

Koalisyonun desteği kesme kararı, Suudi Arabistan ile Yemen sahasındaki yerel vekilleri arasındaki çıkar çatışmalarının derinleştiği bir döneme denk geliyor. Askeri uzmanlar, Riyad’ın mali ve mühimmat desteğini çekmesinin Taiz’deki saha denklemini hızla Sana güçleri lehine çevireceğini, koalisyon içindeki siyasi bölünmelerin ise sahada savunma hatlarının daha da kırılganlaşmasına zemin hazırladığını vurguluyor.