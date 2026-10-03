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ABD Ara Seçimlerine Doğru: Senato Yarışında Dengeler Değişiyor, Demokratlar Kritik Eyaletlerde İvme Kazandı

3 Ekim 2026 - 17:50
News ID: 1873264
ABD Ara Seçimlerine Doğru: Senato Yarışında Dengeler Değişiyor, Demokratlar Kritik Eyaletlerde İvme Kazandı

Ara seçimlere bir aydan kısa bir süre kala yayımlanan güncel New York Times/Siena College anketleri, ABD seçim atmosferinde dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu ve stratejik öneme sahip beş eyalette, Demokrat adayların arayı kapattığı veya yarışta öne geçtiği görüldü.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Senato üzerindeki kontrol mücadelesinin zirveye ulaştığı bu dönemde anketler, seçmen eğilimlerinin beklenmedik şekilde Demokrat adaylar lehine kaydığını ortaya koyuyor. Özellikle Cumhuriyetçi kanadın kazanmasına kesin gözüyle bakılan bölgelerde yaşanan bu daralma, seçim sonuçlarının genel beklentiden daha rekabetçi geçebileceğine dair sinyaller veriyor.

Analistler, söz konusu değişimin arkasında aday profilleri, ekonomik kaygılar ve kürtaj hakları gibi seçmen gündemindeki hassas meselelerin etkili olabileceğini belirtiyor. Demokratların, Cumhuriyetçilerin “kale” olarak gördüğü eyaletlerde bile seçmen nezdinde karşılık bulması, seçimin son düzlüğünde saha çalışmalarının ve seçmen katılım oranlarının belirleyici bir rol oynayacağını gösteriyor.

Ara seçimlerin Kongre’nin geleceği ve mevcut yönetimin yasama ajandası üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu anket sonuçları Washington çevrelerinde dikkatle takip ediliyor. Cumhuriyetçi Parti kanadında, kendi güçlü oldukları bölgelerde ivme kaybetmenin stratejik bir endişe yarattığı gözlenirken; Demokratların seçime bir ay kala yakaladıkları bu momentumu koruyup koruyamayacakları, kasım ayındaki oylamanın kaderini belirleyecek ana faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

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