Yemen’den Irak’a tebrik: Amerikan işgalcilerinin çıkarılması zaferdir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakanlığı, ABD işgalcilerinin Irak’tan çıkarılmasını kutladı. Bakanlık, Irak halkını ve Haşdi Şabi güçlerini tebrik ederek ABD işgalcilerinin ülkeden çıkarılmasını bir zafer olarak nitelendirdi.

Sanaa yönetiminin Dışişleri Bakanlığı, ABD işgalcilerinin çıkarılmasının Irak halkı için bir zafer anlamına geldiğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca, Irak direnişi olmasaydı bu zaferin elde edilemeyeceğini belirterek bu zaferin, yabancı işgalin ne kadar uzun sürerse sürsün sonunda yok olacağını gösterdiğini ifade etti.

Daha önce Irak Nuceba Hareketi de ABD güçlerinin ve müttefiklerinin Irak’tan çekilmesini “zafer” olarak nitelendirmiş ve bu gelişmenin “askeri seçeneğe bağlılık” olarak adlandırdığı tutum sayesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

Nuceba Hareketi, “bu kazanımın gerçekleşmesi” vesilesiyle yayımladığı açıklamada ABD’nin “güçlerin çekilmesi anlaşması” olarak nitelendirilen metni imzalamak zorunda kaldığını belirtti.

Hareket, askeri operasyonların ABD güçlerinin Irak’tan çekilmeye zorlanmasında rol oynadığını savundu.

Nuceba ayrıca bu gelişmeyi “şehitler Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’e karşı taahhütlerinin yerine getirilmesi” olarak değerlendirdi.