Fransa'daki öğrenci protestolarında en az 2 bin gözaltı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa’da eğitim sistemine ilişkin sorunlar nedeniyle iç protestoların yayılması gölgesinde yaklaşık 2 bin gösterici gözaltına alındı.

Mehr Haber Ajansı’nın Rusya el-Yevm’e dayandırdığı habere göre, Fransız güçleri dün ülke genelinde 1.949 göstericiyi gözaltına aldı. Fransa İçişleri Bakanlığı, bu kişilerin çoğunun polis güçlerine yönelik şiddet eylemleriyle suçlandığını açıkladı.

Ayrıca söz konusu protestolarda 305 polis ve jandarma personelinin yaralandığı iddia edildi.

Habere göre, söz konusu protestolar nedeniyle 400 okul kapandı ve bu okullar eğitim hizmetlerini yalnızca uzaktan sunuyor.

170 öğrencinin de zarar gördüğü vurgulandı. Dün Fransa Başbakanı, bu krizi görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Çarşamba günü 600 kişi gözaltına alınmış; bu kişilerin yangın çıkardığı ve polis güçlerine saldırdığı iddia edilmişti. Fransa’daki öğrenci protestoları perşembe sabahı üniversitelere de sıçradı.

Fransa’da öğrencilerin eğitim kaynaklarının yetersizliği, kalabalık sınıflar ve öğretmen eksikliğini protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteriler ve toplanmalar sürüyor.

Geçen hafta başlayan bu protestolar, Lyon, Lille ve Saint-Denis gibi şehirlerde de devam ediyor.