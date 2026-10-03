Yemenli Danışmandan Suudi Arabistan’a Sert Çıkış: “Mekke ve Medine’yi Siyasi Kalkan Olarak Kullanıyorlar”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sana yönetiminden yükselen açıklamalar, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri operasyonlarına yönelik eleştirilerin dozunu artırıyor. Yüksek Siyasi Konsey Danışmanı Muhammed Tahir En’am, yaptığı son değerlendirmede, Riyad’ın yıllardır süren çatışmaların ardından sahada somut bir kazanç elde edemediğini ve bu durumun Suudi yönetimini “çaresiz bir meşruiyet arayışına” ittiğini savundu.

En’am’ın iddialarına göre, Suudi Arabistan hükümeti, konvansiyonel silahlarla ve bölgesel ittifaklarla gerçekleştiremediği hedeflerini, İslam dünyasındaki dini algıyı kullanarak gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Mekke ve Medine gibi İslam coğrafyası için dokunulmaz kabul edilen şehirlerin statüsünü siyasi söylemlerin merkezine oturtan Riyad’ın, bu yolla kendi politikalarını eleştiren tarafları “dini değerlere karşı gelmekle” suçlamayı hedeflediği öne sürüldü.

Yemenli danışman, bu stratejinin asıl amacının Yemen’deki direniş hatlarına karşı bölgesel bir kamuoyu desteği yaratmak olduğunu vurguladı. Ancak En’am, Riyad’ın bu hamlesinin hem İslam dünyasında hem de Yemen halkı nezdinde karşılık bulmadığını, kutsal toprakların siyasileştirilmesinin Suudi Arabistan’ın bölgesel itibarını zedeleyen bir risk olduğunu ifade etti.

Siyasi analistler, En’am’ın bu açıklamalarını, Sana yönetiminin Suudi Arabistan ile olan çatışmasında dini söylem üstünlüğünü elinde tutma çabası olarak yorumluyor. Yemen hükümet çevreleri, Riyad’ın askerî başarısızlıklarını örtmek için dini sembolleri “araçsallaştırdığı” tezini işlemenin, uluslararası ve bölgesel arenada Suudi politikasının “meşruiyet zeminini” zayıflatma amacı taşıdığına dikkat çekiyor.