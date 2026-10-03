New York Belediye Başkanı Mamdani: ABD UCM'ye katılmalı ve Netanyahu tutuklanmalı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yetkisi olsaydı ABD’yi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne üye yapacağını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama emrini uygulatacağını söyledi.

Mamdani, ABD hükümetinin bu mahkemeye katılması ve mahkemenin verdiği tüm kararlara saygı göstermesi gerektiğini ekledi. 124 ülkenin mahkemeye üye olduğunu, ancak ABD ve İsrail’in mahkemeyi tanımadığını belirtti.

Mamdani daha önce de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasına tepki göstererek, Netanyahu’nun bu kürsüyü İsrail’in Filistinlilere yönelik eylemlerini aklamayı amaçlayan “yalanları” tekrarlamak için kullandığını söylemişti.

Mamdani, hiçbir yalanın Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri uyarınca hâlâ aranmakta olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini ekledi.

Netanyahu ise boş koltuklara hitaben yaptığı BM Genel Kurulu konuşmasında Mamdani’yi İsrail ve İsrail ordusu hakkında “gerçekleri çarpıtmakla” suçladı ve “Gerçekleri çarpıttığınız için utanç duyun” dedi. Netanyahu ayrıca Mamdani’yi Hamas’ı ve İsrail karşıtı tutumlarını destekleyerek New York’taki Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.