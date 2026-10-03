Şehrekürd’de İnfaz: Çok Sayıda Suçtan Hüküm Giymiş Siyavaş Cemşidi Hayrabadi İdam Edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yargı makamlarından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden eylemleri nedeniyle yargılanan Siyavaş Cemşidi Hayrabadi’nin davası sonuçlandı. Sanığın, kolluk kuvvetlerine karşı gerçekleştirdiği silahlı saldırıların yanı sıra, adam kaçırma, silahlı tehdit ve halkı dehşete düşürme gibi birçok suçtan sorumlu tutulduğu belirtildi.

Yerel mahkeme tarafından yürütülen yargı sürecinin ardından, sanığın eylemleri “kamu güvenliğini bozma” kapsamında değerlendirilerek idam cezasına çarptırıldı. Söz konusu ceza, Yüksek Mahkeme nezdinde yapılan hukuki incelemelerin tamamlanması ve kararın onanması sonrasında infaz edildi. Yetkililer, bu kararın kamu düzenine karşı işlenen suçlarda caydırıcılığın sağlanması amacıyla uygulandığını vurguladı.