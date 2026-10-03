Devrim Muhafızları'ndan “Sadık Vaad-2” mesajı: Her tehdide daha ölümcül yanıt verilecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Devrim Muhafızları Ordusu, “Sadık Vaad 2” operasyonunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Açıklamada, 2024 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen “Sadık Vaad 2” operasyonunun tarihî bir destan olduğu belirtildi. Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin bu operasyonda, Direniş Cephesi’nin şehit komutan ve liderleri İsmail Heniyye, Seyyid Hasan Nasrallah ve Tümgeneral Abbas Nilfuruşan’ın şehadetine yanıt olarak işgal altındaki toprakların kalbini nokta hedefli füzeler ve İHA’larla vurduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre “Sadık Vaad 2”, dünya kamuoyunun ölümcül sessizliği içinde düşmanın saldırı ve suçlarına verilen sert bir ceza olmasının yanı sıra, İran milletinin düşmanlarına, özellikle İsrail rejimine verilen net bir mesajdı:

“Bedelsiz tehdit dönemi sona ermiştir; her saldırı pişmanlık verici ve acı bir yanıtla karşılanacaktır.”

Operasyonun Yürütülmesine İlişkin Atıflar

Mesajda, operasyonun “askerî akılcılığın simgesi ve caydırıcılık dengesinin tasarımcısı” olarak nitelendirilen Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin yönlendirmesi; “sahanın sancaktarı, devrimin ve direniş söyleminin bayraktarı” olarak anılan Tümgeneral Hüseyin Selami’nin komutanlığı; “teknik dehası ve taarruz kapasitesi” ile Tümgeneral Emir Ali Hacızade; ve “operasyonel feraseti ve cihadi ruhu” ile Tümgeneral Mahmud Bakıri’nin katkılarıyla yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu operasyonun İran’ın füze gücünü düşmana ve destekçilerine, özellikle Beyaz Saray yönetimine gösterdiği belirtildi.

ABD ve İsrail’e Yönelik İddialar

Direniş Cephesi şehitlerinin ve İslam İran’ın otoritesinin anıldığı mesajda, “ikinci ve üçüncü Amerikan-Siyonist dayatma savaşında” Sepah’ın diğer silahlı kuvvetlerle birlikte ABD’yi ateşkes talebine zorladığı açıklandı. Açıklamada, İmam Humeyni’nin “Devrim Muhafızları olmasaydı ülke de olmazdı” sözünün savaş alanında somut olarak doğrulandığı ve Devrim Muhafızları'nın bugün dost ve düşman nezdinde İran İslam Cumhuriyeti’nin gücünün temel direği haline geldiği ifade edildi.

Gelecekteki Tehditlere Yanıt Vurgusu

Mesajın sonunda, İran milletine ve Direniş Cephesi’ne destek veren bölge halklarına güvence verilerek, Sepah’ın iki büyük imamın fikrî ve pratik mirasına bağlı kalarak ve dini lider Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin önderliğinde, “Amerikan-Siyonist düşmanın varlık ve bölgelerine karşı istihbarat üstünlüğüne sahip olduğu” belirtildi.

Açıklamada, “Büyük Şeytan” olarak nitelendirilen ABD ve bölgedeki “sıradan piyonları” tarafından gelebilecek her türlü tehdit, saldırı, ihlal veya olası hesap hatasına karşı Devrim Muhafızları'nın “tetikte beklediği” ve “Sadık Vaad 2 operasyonundan daha kesin, daha hızlı, daha acı verici, daha pişmanlık yaratıcı ve daha ölümcül” bir yanıt vermeye hazır olduğu vurgulandı.