İran, BAE ve Bahreyn'deki Amazon merkezini vurmuştu: Aylardır sistemler devre dışı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Tesnim Haber Ajansı’nın sosyal muhabirinin aktardığına göre, İran 2026 yılı başlarında, ABD’nin ülkeye yönelik askeri saldırısına yanıt olarak Basra Körfezi kıyısındaki ülkelerdeki askeri üslerinden Amazon Web Services’in (AWS) BAE ve Bahreyn’deki veri merkezlerini hedef aldı. Bu, bir süper ölçekli bulut şirketinin savaş sırasında doğrudan askeri saldırıya uğradığı ve altyapısının devre dışı kaldığı ilk örnek olarak nitelendirildi.

Habere göre saldırılardan aylar sonra AWS’nin resmi raporu ve Wall Street Journal’ın haberine göre bu merkezlerdeki bilişim hizmetlerinin %96’sından fazlası hâlâ çalışmıyor. Müşterilerin bir bölümünün verileri kalıcı olarak kayboldu; OpenAI’nin Abu Dabi’deki 5 gigavat kapasiteli yapay zekâ projesi de tamamen askıya alındı.

İran ilk saldırı dalgasında BAE’deki iki AWS tesisini ve Bahreyn’deki bir tesisi hedef aldı. AWS’nin resmi açıklamasına göre saldırılar yapısal hasara yol açtı, altyapının elektriğini kesti ve bazı durumlarda yangın söndürme müdahalesi gerektirdi. İran saldırının sorumluluğunu üstlenerek hedefin ABD’nin askeri faaliyetlerini destekleyen Amazon tesisleri olduğunu açıkladı.

İran, Bahreyn’deki AWS tesisini yok ettiğini duyurdu; uydu görüntüleri de bu saldırıyı doğruladı. Habere göre bu saldırıyı benzersiz kılan unsur, modern savaşlarda veri merkezlerinin daha önce hiç doğrudan askeri hedef olarak vurulmamış olması. AWS’nin Orta Doğu’daki veri merkezleri sivil altyapı olarak biliniyordu; ancak İran bu saldırıyla dijital altyapının meşru askeri hedef olduğu yönünde yeni bir doktrin ortaya koydu.

Hasarın Boyutu: Bölgesel Yedeklilik Çöktü

Ağustos-Eylül 2026’da AWS, sağlık durumu güncellemesinde (ilk kez Reuters’ın yayımladığı) altyapıya verilen hasarın, bölgesel ve çok bölgeli hizmet tasarımının tolere edebileceği sınırı aştığını kabul etti. Bu, AWS’nin her türlü arızaya dayanacak şekilde tasarlanan yedeklilik mimarisinin, birden fazla fiziksel merkeze eşzamanlı askeri saldırı karşısında tamamen başarısız olduğu anlamına geliyor.

Doğrulanan hasarlara göre Bahreyn’deki ME-SOUTH-1 kodlu bölgede tüm veriler ve kaynaklar yok oldu ve geri getirilemiyor. Bölgedeki üç veri merkezinin tamamı da tahrip edildi. BAE’deki ME-CENTRAL-1 kodlu bölgede ise mec1-az2 adlı veri merkezi tamamen yok oldu; verileri ve kaynakları kurtarılamıyor. Amazon (AWS), başka bir bölgede veya merkez dışında yedeği bulunmayan müşteri verilerinin kalıcı olarak kaybolduğunu açıkça duyurdu.

ME-SOUTH-1 ve ME-CENTRAL-1 kodları Amazon’un bulut bölgeleri için kullandığı resmi adlar. ME-SOUTH-1 Bahreyn, ME-CENTRAL-1 ise BAE bölgesini ifade ediyor. Her bölge, Amazon’un “erişilebilirlik bölgesi” dediği birkaç ayrı veri merkezinden oluşuyor. Her veri merkezinin kendi elektriği, soğutma sistemi ve ağı bulunuyor. Örneğin mec1-az2, BAE bölgesindeki bu veri merkezlerinden biri. Dolayısıyla ME-SOUTH-1 bölgesinin devre dışı olduğu söylendiğinde, Bahreyn’deki tüm AWS veri merkezleri ve tüm bileşenleri devre dışı kalmış oluyor; yalnızca bir bina veya sunucu salonu değil.

Bu kodlar yalnızca bulut altyapısını yönetmek için kullanılan teknik adlar olup siyasi veya idari bölünmelerle ilgili değil. Ancak krizin analizinde büyük önem taşıyor: Amazon hizmetlerini dayanıklı kılmak için yükü birkaç veri merkezi ve bölge arasında dağıtıyor. Birkaç fiziksel bölge aynı anda yok olursa, çok bölgeli arıza dayanıklılığı varsayımı da ortadan kalkıyor.

Wall Street Journal’a göre Abu Dabi tesisindeki 130’dan fazla temel bilişim hizmetinden yalnızca beşi kurtarıldı; kurtarma oranı yaklaşık %3,8. Bahreyn tesisinde ise 140’tan fazla hizmetten yalnızca beşi kurtarıldı; kurtarma oranı yaklaşık %3,6. Yani saldırıdan aylar sonra bilişim hizmetlerinin %96’sından fazlası hâlâ devre dışı.

Hasarlar yalnızca doğrudan İHA çarpmasından kaynaklanmadı. AWS, fiziksel yıkım zincirinin ayrıntılarını açıkladı: İHA çarpması ve yapısal hasar, elektrik kesintisi ve altyapı hasarı, kıvılcım ve yangın, yangın söndürme sisteminin devreye girmesi, yangın suyunun yol açtığı ek hasar ve ekipmanın daha fazla tahrip olması.

AWS, 30 Nisan 2026 tarihli güncellemesinde kurtarmanın aylar süreceğini duyurdu ve EC2, S3, DynamoDB, Lambda ile RDS dahil onlarca temel hizmeti kesinti durumunda ilan etti. AWS, önümüzdeki aylarda BAE bölgesinin kurtarılmasına ilişkin daha fazla rapor yayımlayacağını vaat etti; ancak Bahreyn tesisi için güncellemeyi 2027 başına erteleyerek tesisin bir yıldan fazla süre devre dışı kalacağını ima etti.

Bölgesel Hizmetlerde Zincirleme Etki

AWS’nin Orta Doğu’daki düğümlerinin kesilmesi hızla kritik hizmetlere yayıldı. Abu Dabi Ticaret Bankası’nın mobil uygulaması bölgesel bilgi teknolojileri arızası nedeniyle çalışmadı. Basra Körfezi’ndeki tüm çevrimiçi ulaşım platformları ve ödeme hizmetleri yirmi dört saatten fazla felç oldu. Bankalar, fintech platformları ve bölgesel şirket ağları art arda kesintiye uğradı.

BAE yıllardır katı veri egemenliği politikası uyguluyor ve şirketleri verilerini ülke içinde tutmaya zorluyordu. Ancak saldırının ardından BAE hükümeti acil durum önlemleri yayımlayarak verilerin geçici olarak yurt dışına aktarılmasına izin vermek zorunda kaldı. Veri güvenliğini stratejik avantaj olarak tanıtan bir ülkenin askeri saldırı karşısında ilkelerinden vazgeçmesi, krizin derinliğini gösteriyor.

Stargate UAE ve OpenAI’nin Askıya Alınan Projesi

Bölgenin en iddialı teknoloji projesine en ölümcül darbe indi. Stargate UAE, 5 gigavat planlanan kapasitesi ve on mil karelik alanıyla dev bir yapay zekâ veri parkı. Projenin ana ortakları arasında OpenAI, Nvidia, Oracle ve diğer teknoloji devleri yer alıyor. İlk anlaşmaya göre OpenAI, bu parkın başlangıç kapasitesinin %20’sini kiralamayı planlıyordu. Ancak Wall Street Journal’a göre saldırıdan bu yana OpenAI, Abu Dabi veri merkezi kiralama müzakerelerini tamamen durdurdu.

Her gigavat yapay zekâ veri merkezinin inşaat maliyeti en az 50 milyar dolar. Büyük sermaye rezervleri ve elektrik üretim kapasitesiyle Basra Körfezi ülkeleri, yeni yapay zekâ yatırım dalgasının doğal ev sahibi olarak görülüyordu. Ancak artık ucuz enerji ve bol sermaye formülü savaş tarafından tamamen alt üst edilmiş durumda.

Infoblox’ta bir siber güvenlik analisti, krizin çarpıcı bir benzetmesini yapıyor: Veri merkezleri Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiler gibidir; ikisi vurulursa geri kalanı kaçar.

İran’ın Hedef Listesi ve AWS Uyarısı

İran’ın saldırıları AWS ile sınırlı kalmadı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) Mart 2026 tarihli analizine göre İran, hedef listesini Bahreyn, İsrail, Katar ve BAE’deki çok sayıda teknoloji tesisine genişletti. İran, Meta, Nvidia, Tesla, HP, Intel, IBM, Apple, Microsoft ve Google’ı açıkça hedef ilan etti; Dubai’deki Oracle veri merkezi de saldırıya uğradı.

AWS, müşterilerine resmi uyarı göndererek verilerini yedeklemeleri ve iş yüklerini AWS’nin diğer bölgelerine taşımaları çağrısında bulundu. AWS ayrıca BAE bölgesinin tamamen kurtarılmasının aylar, Bahreyn bölgesinin kurtarılmasının ise 2027 başını bulacağını doğruladı.

Büyük ticari veri merkezleri görece savunmasız ve özel hava savunma sistemlerinden yoksun olduğundan yüksek değerli ve düşük maliyetli hedefler haline geliyor. Yapay zekâ altyapısına yapılan 600 milyar dolarlık yatırım, risk modellerinde bu savunmasızlığı hiçbir zaman tam olarak değerlendirmemişti.

Dört Temel Sonuç

Bulut bilişim efsanesi kırıldı. Çok bölgeli yedeklilik mimarisi doğal afetlere ve donanım arızalarına dayanabilir; ancak birden fazla fiziksel merkeze eşzamanlı askeri saldırı karşısında tamamen yetersiz kalıyor. AWS, hasarın hizmet tasarımının toleransını aştığını kabul etti. Veri egemenliği yeni bir sınavla karşılaştı. BAE katı veri yerlileştirme politikasını terk etmek zorunda kaldı; bu, jeopolitik riskin dijital altyapıya egemen olduğunu gösteriyor. Yapay zekâ altyapısı stratejik hedef haline geldi. İran, dijital çağda bir veri merkezine saldırmanın bir petrol rafinerisine saldırmak kadar etkili, hatta daha ölümcül olabileceğini kanıtladı; çünkü modern ekonomi ve askeri karar alma süreçleri bulut bilişim gücüne büyük ölçüde bağımlı. İran asimetrik dijital savaş kabiliyetini sergiledi. İran, görece düşük maliyetli İHA’lar ve seyir füzeleriyle dünyanın en büyük bulut şirketinin Basra Körfezi’ndeki ana düğümünü felç edebildi ve ABD’li teknoloji devlerini Orta Doğu stratejilerini gözden geçirmeye zorladı.

Aradan aylar geçti; ancak Hürmüz Boğazı’ndaki savaşın dumanı dinmedi. Abu Dabi ve Bahreyn’deki veri merkezlerinin kalıntılarında bilişim hizmetlerinin %96’sından fazlası hâlâ devre dışı; müşteri verilerinin bir bölümü kalıcı olarak yok oldu ve OpenAI’nin on milyarlarca dolarlık yapay zekâ hayali süresiz olarak ertelendi.

Bir veri merkezi savaş alanına dönüştüğünde, küresel dijital altyapının güvenlik paradigması yeniden yazılmak zorunda. İran için bu operasyon dünyaya net bir mesaj gönderdi: Hürmüz Boğazı’nda ister petrol tankeri ister veri akışı olsun, hepsi Tahran’ın stratejik görüş alanında.