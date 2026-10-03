Yemen’in Tahran Büyükelçisi Deylami’den Pakistan Müslüman Birliği Konseyi’ne Teşekkür: “İslami Davalardaki Duruşunuz Takdire Şayan”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Cumhuriyeti’nin Tahran Büyükelçisi İbrahim Deylami, Pakistan Müslüman Birliği Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen geniş katılımlı konferansta yer aldı. İslam dünyasındaki dayanışma ve ortak meselelerin ele alındığı toplantıda konuşan Deylami, Konseyin bölgesel krizlerde benimsediği adil ve kararlı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Büyükelçi Deylami, Konseyin İslam coğrafyasındaki haklı mücadeleleri destekleme noktasında üstlendiği sorumluluğun altını çizerek, özellikle Yemen’e yönelik yıllardır sürdürülen askeri saldırılara ve ablukaya karşı sergilenen net duruşun Yemen halkı nezdinde büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

İslam ülkeleri ve halkları arasındaki vahdetin dış müdahaleleri boşa çıkaracak en temel unsur olduğunu vurgulayan Deylami, İslami kurum ve kuruluşların mazlum halkların sesi olma konusundaki kararlılıklarını sürdürmesi gerektiğini kaydetti. Konferans, İslam dünyasındaki işbirliği ve dayanışma zeminlerinin güçlendirilmesi yönündeki temennilerle sona erdi.